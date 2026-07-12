Clima en Austin, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para la semana del 13 de julio al 17 de julio

El pronóstico del tiempo para Austin, Texas, indica que el lunes 13 de julio la temperatura rondará entre 76 y 93 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: parcialmente soleado y luego probables chaparrones y tormentas eléctricas.

La probabilidad de precipitación de 56%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 0 a 5 mph. La dirección será Sur.

El pronóstico detallado para hoy indica: parcialmente soleado y luego probables chaparrones y tormentas eléctricas.

El tiempo en la noche en Austin



Velocidad y dirección del viento : 0 a 5 mph, Sur

: 0 a 5 mph, Sur Probabilidad de precipitación : 56%

: 56% Pronóstico: parcialmente soleado y luego probables chaparrones y tormentas eléctricas

El pronóstico para los próximos días en Austin, Texas

El lunes 13 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 93 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: parcialmente soleado y luego probables chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 56%.

: 56%. A la noche, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: probables chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 56%.

El martes 14 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 97 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 14%.

: 14%. A la noche, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 38%.

El miércoles 15 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 94 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones y luego probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 19%.

: 19%. A la noche, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 30%.

El jueves 16 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 92 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 21%.

: 21%. A la noche, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 19%.

El viernes 17 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 96 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 9%.

: 9%. A la noche, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 13%.