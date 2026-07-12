“Era más largo que el bote”: pescadores de Texas graban un encuentro con un tiburón ballena

Antes del fin de semana del 4 de julio, dos residentes del área de San Antonio, Texas, atravesaron el canal Packery para pescar cerca de unas formaciones rocosas frente a Corpus Christi. A casi 30 millas de la costa, se encontraron con un tiburón ballena que nadó a pocos metros de su embarcación y quedó registrado en video.

Cómo fue el encuentro de los pescadores de Texas con un tiburón ballena

Mientras Zach Loper y su amigo Jimmy Limon realizaban un viaje de pesca, se encontraron con un tiburón ballena que, según sus cálculos, medía entre 25 y 35 pies (7,6 y 10,7 metros) de largo. Los pescadores dijeron a Chron que estimaron su tamaño al compararlo con el bote en el que viajaban. Cuando el animal se alejó, observaron que “era más largo”.

Loper contó a Chron que, después de varias horas de pesca en aguas profundas, él y su amigo se detuvieron para descansar. Mientras el bote permanecía detenido mediante un motor eléctrico con bloqueo GPS, vio emerger una enorme aleta. “Enseguida pensé que era un tiburón tigre, pero al instante dije: ‘No, es demasiado grande’. Entonces vi las manchas”, relató.

El texano alertó de inmediato a su acompañante y le pidió que buscara la cámara para grabar al tiburón ballena, que se acercó y pasó lentamente junto al bote. “Era casi como si dijera: ‘Oigan, déjenme verlos. ¿Qué están haciendo?’”, dijo Loper.

El encuentro completo duró aproximadamente un minuto y 20 segundos, según los pescadores. Loper señaló que, si hubieran estado ocupados atando sedales, probablemente no habrían advertido que el animal se acercaba a la embarcación.

Por qué es inusual ver un tiburón ballena frente a Texas

El avistamiento ocurrió a unas 30 millas —48,2 kilómetros— de la costa de Texas. Aunque los tiburones ballena pueden aparecer en el norte del golfo de México durante el verano y el otoño, los encuentros cercanos son poco frecuentes. Loper contó a Chron que había pescado en casi todos los océanos y que llevaba años esperando ver uno.

Los tiburones ballena son los peces más grandes del océano, pueden llegar a medir más de 18 metros Fondo Mundial para la Naturaleza

El tiburón ballena, según el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF, por sus siglas en inglés), es el pez más grande que existe en la actualidad. Se alimenta de plancton y recorre grandes distancias para encontrar suficiente alimento que le permita mantener su gran tamaño y reproducirse.

Estos tiburones habitan en los océanos tropicales del mundo y son fácilmente reconocibles por las marcas de su cuerpo. Tienen la piel oscura, cubierta por líneas claras que forman un patrón similar a un tablero y por cientos de manchas blanquecinas.

La especie se encuentra amenazada por la pesca dirigida y la captura incidental. El turismo sin controles también puede interferir con su alimentación o provocar heridas por el contacto con embarcaciones y hélices. Además, son víctimas de la captura incidental.

¿Es peligroso encontrarse con un tiburón ballena?

Dado su nombre y gran tamaño, podría pensarse que los tiburones ballena son peligrosos. Sin embargo, estos peces son conocidos por ser gentiles, según el WWF. De hecho, sus interacciones con los humanos suelen ser pacíficas y curiosas, tal como pudieron comprobar los pescadores de Texas.

Los tiburones ballena se alimentan abriendo sus enormes bocas, tragando agua y filtrando pasivamente pequeñas criaturas como plancton Fondo Mundial para la Naturaleza

Como animales filtradores, los tiburones ballena abren sus enormes bocas, absorben grandes cantidades de agua y retienen mediante sus branquias plancton, huevos de peces, crustáceos y otros organismos pequeños. Aunque poseen numerosas filas de dientes diminutos, no los utilizan para cortar ni desgarrar presas.