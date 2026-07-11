Malas noticias para los mexicanos: la empresa automotriz que se muda a Texas tras el freno al T-MEC

La empresa automotriz Toyota anunció el traslado de parte de su manufactura desde Baja California, en México, hacia una planta ampliada en San Antonio, en Texas. La decisión surge en un contexto de incertidumbre por la revisión del T-MEC por parte del gobierno de Estados Unidos.

Toyota trasladará producción de Tacoma de Baja California a San Antonio

A través de un comunicado oficial, Toyota confirmó el traslado de su producción desde Baja California a Texas, en un contexto marcado por la decisión de Estados Unidos de no extender el acuerdo comercial con México y Canadá por 16 años más. De acuerdo con la empresa, se invertirán 3600 millones de dólares para ampliar la planta en San Antonio “con una segunda línea de ensamblaje de vehículos”.

Con el traslado desde Baja California, Toyota invertirá US$3600 millones para ampliar su planta en San Antonio, en Texas Toyota

La compañía espera que este movimiento agregue 2000 nuevos empleos de alta calidad en la jurisdicción texana, aunque el futuro de la planta de Baja California después de 2030 sigue bajo análisis.

“Al ampliar nuestra planta de San Antonio, reforzamos nuestro compromiso con la manufactura estadounidense, creando empleos significativos y sostenibles", declaró al respecto Ted Ogawa, presidente y director ejecutivo de Toyota Motor North America (TMNA).

Por su parte, el gobernador de Texas, Greg Abbott, celebró la decisión. “Esta inversión refleja la fortaleza de nuestra fuerza laboral y las ventajas comerciales inigualables que solo se encuentran en nuestro estado. Con el apoyo del Fondo Empresarial de Texas y el programa JETI, esta expansión brindará oportunidades económicas a generaciones de familias de San Antonio”, sostuvo.

De acuerdo con la información de la compañía, el traslado de la fabricación del modelo Tacoma será gradual. El proceso se realizará en un periodo de cuatro años, con el objetivo de completarlo en 2030.

La planta de Toyota en Baja California trasladará la producción de la Tacoma a Texas Toyota

T-MEC bajo revisión anual tras la decisión de Estados Unidos

El T-MEC, que sustituyó al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), representa un beneficio mutuo para los trabajadores, agricultores, ganaderos y empresas de América del Norte, según el gobierno estadounidense. Según los datos más recientes, en 2022 el comercio de bienes y servicios de Estados Unidos en el marco del tratado ascendió a un estimado de US$1,8 billones.

Sin embargo, la semana pasada, el gobierno del presidente de EE.UU., Donald Trump, informó que no renovará el acuerdo bajo las condiciones actuales. “EE.UU. no aceptó renovar el T-MEC en su forma actual. Sin embargo, el acuerdo permanece vigente hasta que se resuelvan estas cuestiones o hasta su terminación”, indicó la delegación estadounidense, citada por CNN.

En este panorama, el tratado continuará con su vigencia original hasta 2036. Además, se revisará cada año en los puntos más importantes para cada país. En su cuenta de Truth Social, Trump escribió que Toyota “se mudará” de México a EE.UU., y expresó: “Un asunto muy importante. ¡Los aranceles en acción!“.

Según los funcionarios del gobierno, el acuerdo comprende los siguientes objetivos esenciales:

Crear condiciones más equitativas para los trabajadores estadounidenses, lo que incluye mejorar las normas de origen para automóviles, camiones y otros productos, así como establecer medidas contra la manipulación de divisas.

Beneficiar a los agricultores, ganaderos y empresas agroindustriales estadounidenses mediante la modernización y el fortalecimiento del comercio de alimentos y productos agrícolas en América del Norte.

Apoyar una economía del siglo XXI mediante nuevas medidas de protección de la propiedad intelectual estadounidense y garantizar oportunidades para el comercio de servicios estadounidenses.

Claudia Sheinbaum sobre el T-MEC

México responde al movimiento de Toyota y busca sostener empleos

Ante el anuncio de la automotriz japonesa, el gobierno mexicano confirmó que Toyota trasladará “parte de la producción del vehículo Tacoma” de la planta en Baja California a las nuevas instalaciones en San Antonio.

No obstante, luego aseguró que el traspaso será gradual y remarcó que la empresa mantendrá su planta en Guanajuato, que genera 2800 empleos directos. En lo que respecta al futuro de la planta en Baja California después de 2030, los funcionarios comentaron que “Toyota continúa en análisis”.

Por otro lado, la Secretaría de Economía indicó que recibió la confirmación —luego de gestiones de la presidenta Claudia Sheinbaum— de una nueva inversión por parte de otra empresa automotriz por más de US$500 millones, la cual será anunciada “en los próximos días”.