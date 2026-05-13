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Clima en Brownsville, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 13 de mayo

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 13 de mayo; además, cuál es el panorama para los próximos días

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Clima en Brownsville, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 13 de mayo
Clima en Brownsville, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 13 de mayo X: @LuisAlfredopg

El pronóstico del tiempo para Brownsville, Texas, indica que el miércoles 13 de mayo la temperatura rondará entre 69 y 89 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: parcialmente soleado.

La probabilidad de precipitación de 3%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 1 a 10 mph. La dirección será Estesureste.

El pronóstico detallado para hoy indica: parcialmente soleado.

El tiempo en la noche en Brownsville

  • Velocidad y dirección del viento: 1 a 10 mph, Estesureste
  • Probabilidad de precipitación: 3%
  • Pronóstico: parcialmente soleado

El pronóstico para los próximos días en Brownsville, Texas

El miércoles 13 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 89 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 10 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 3%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 12 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El jueves 14 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 89 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 15 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 11%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 12 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 1%.

El viernes 15 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 90 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 17 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 1%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 12 a 16 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El sábado 16 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 92 grados Fahrenheit, con un viento de 12 a 18 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 16 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 1%.

El domingo 17 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 92 grados Fahrenheit, con un viento de 16 a 20 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 0%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 16 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 8%.

El lunes 18 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 93 grados Fahrenheit, con un viento de 16 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 13%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 12 a 16 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 23%.

El martes 19 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 93 grados Fahrenheit, con un viento de 12 a 15 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 23%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 93 grados Fahrenheit, con un viento de 12 a 15 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 23%.
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