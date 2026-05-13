Clima en Brownsville, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 13 de mayo
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 13 de mayo; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Brownsville, Texas, indica que el miércoles 13 de mayo la temperatura rondará entre 69 y 89 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: parcialmente soleado.
La probabilidad de precipitación de 3%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 1 a 10 mph. La dirección será Estesureste.
El pronóstico detallado para hoy indica: parcialmente soleado.
El tiempo en la noche en Brownsville
- Velocidad y dirección del viento: 1 a 10 mph, Estesureste
- Probabilidad de precipitación: 3%
- Pronóstico: parcialmente soleado
El pronóstico para los próximos días en Brownsville, Texas
El miércoles 13 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 89 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 10 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 3%.
- A la noche, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 12 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.
El jueves 14 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 89 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 15 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 11%.
- A la noche, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 12 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 1%.
El viernes 15 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 90 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 17 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 1%.
- A la noche, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 12 a 16 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 0%.
El sábado 16 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 92 grados Fahrenheit, con un viento de 12 a 18 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
- A la noche, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 16 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 1%.
El domingo 17 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 92 grados Fahrenheit, con un viento de 16 a 20 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 0%.
- A la noche, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 16 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 8%.
El lunes 18 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 93 grados Fahrenheit, con un viento de 16 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 13%.
- A la noche, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 12 a 16 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 23%.
El martes 19 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 93 grados Fahrenheit, con un viento de 12 a 15 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 23%.
- A la noche, se espera una temperatura de 93 grados Fahrenheit, con un viento de 12 a 15 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 23%.
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