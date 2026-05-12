Noticias de Texas hoy, en vivo: últimas actualizaciones del martes 12 de mayo

Los distritos escolares de Texas enfrentan una caída generalizada en la matrícula escolar que podría profundizarse en los próximos años, según advirtieron expertos ante los legisladores en una audiencia en Austin. Esta tendencia ya impactó de manera directa en el norte del estado, donde distritos como Fort Worth, Richardson, Coppell y Grand Prairie cerraron escuelas o mantienen debates avanzados sobre clausuras ante la reducción crítica del tamaño de las clases, según informó NBC Dallas.

El estado de Texas perdió 75 mil estudiantes en un año Texas Education Agency

El comisionado de Educación de Texas, Mike Morath, informó a los representantes estatales que la pérdida de alumnos alcanzó los 75 mil estudiantes en un período anual. Ante la incertidumbre sobre los factores detrás de este fenómeno demográfico, el funcionario fue tajante ante la comisión: “No podemos decirles la causa precisa de esto”.