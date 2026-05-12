Noticias de Texas hoy, en vivo: últimas actualizaciones del martes 12 de mayo
Reportes al momento y cobertura en tiempo real de las novedades en el Estado de la Estrella Solitaria: clima, leyes y otros sucesos que impactan en los residentes
Noticias de Texas en vivo
Texas perdió 75 mil estudiantes en un año
Los distritos escolares de Texas enfrentan una caída generalizada en la matrícula escolar que podría profundizarse en los próximos años, según advirtieron expertos ante los legisladores en una audiencia en Austin. Esta tendencia ya impactó de manera directa en el norte del estado, donde distritos como Fort Worth, Richardson, Coppell y Grand Prairie cerraron escuelas o mantienen debates avanzados sobre clausuras ante la reducción crítica del tamaño de las clases, según informó NBC Dallas.
El comisionado de Educación de Texas, Mike Morath, informó a los representantes estatales que la pérdida de alumnos alcanzó los 75 mil estudiantes en un período anual. Ante la incertidumbre sobre los factores detrás de este fenómeno demográfico, el funcionario fue tajante ante la comisión: “No podemos decirles la causa precisa de esto”.
Amazon expande su servicio ultrarrápido a Dallas-Fort Worth
La compañía tecnológica Amazon acelera su presencia en el mercado logístico con la apertura de centros de procesamiento de pedidos pequeños en diversas ciudades de EE.UU., entre ellas las del área metropolitana Dallas-Fort Worth. Esta iniciativa busca satisfacer la demanda de consumidores que requieren productos de primera necesidad de forma inmediata, como medicamentos para la gripe o alimentos frescos para el consumo diario.
El servicio de entregas ultrarrápidas, denominado Amazon Now, comenzó su expansión global tras un lanzamiento inicial en India a mediados del año pasado. Actualmente, la empresa asegura que las entregas en un margen de 30 minutos ya se encuentran operativas para la mayoría de los residentes de Atlanta y del área metropolitana de Dallas-Fort Worth. El servicio también está disponible o se espera que lo esté antes de fin de año en Houston, Denver, Minneapolis, Nueva York, Phoenix, Oklahoma City, Orlando (Florida) y docenas de otras ciudades, según informó Amazon.
Cómo estará el clima hoy en Texas
Las condiciones meteorológicas para este martes 12 de mayo presentan un escenario de estabilidad absoluta, con cielos despejados y temperaturas agradables en los grandes centros urbanos del estado de Texas. Según el National Weather Service, el ambiente se mantendrá seco y con vientos leves durante toda la jornada de esta primavera (boreal).
El detalle del clima para las próximas horas:
- Houston: se espera un día soleado con una temperatura máxima de 29°C (84°F) y una mínima de 21°C (69°F) por la noche, con vientos del norte que rotarán al noreste a ocho kilómetros por hora (5 mph).
- Dallas: la jornada transcurrirá con sol pleno y una máxima de 29°C (84°F), mientras que al caer el sol el termómetro descenderá hasta los 17°C (62°F) en un ambiente de calma total.
- San Antonio: será la ciudad más cálida de las tres, alcanzando una máxima de 31°C (87°F) durante la tarde y una mínima de 19°C (66°F) en la madrugada, bajo condiciones de cielo mayormente limpio.
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