Guiño a Greg Abbott: quién es Angela Colmenero, la abogada de Texas nominada por Donald Trump

El presidente Donald Trump anunció formalmente este lunes 11 de mayo la nominación de Angela Colmenero para servir como jueza federal. De confirmarse su designación tras el proceso de validación en el Senado, ocupará un lugar en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur de Texas, una de las jurisdicciones más activas del país en materia migratoria y fronteriza.

La nominación de Colmenero como jueza federal para Texas

El mandatario dio a conocer la noticia a través de Truth Social, donde destacó el trabajo de la abogada en la administración pública estatal. “Está bien preparada para servir al maravilloso pueblo de Texas. Ella hará un trabajo extraordinario y siempre protegerá nuestra Gran Constitución. ¡Felicidades, Angela!”, sostuvo.

El mensaje de Donald Trump tras la nominación de Angela Colmenero Donald Trump Truth Social

Tras el anuncio, el gobernador de Texas, Greg Abbott, también celebró la designación con un comunicado oficial desde Austin: “Angela Colmenero es una brillante abogada y será una jueza federal ejemplar. En su servicio a Texas, ha sido una feroz defensora de la Constitución", afirmó.

Trayectoria en el Poder Ejecutivo de Texas

De acuerdo con el perfil profesional de Angela Colmenero en LinkedIn, su carrera estuvo ligada a la gestión de Abbott durante la última década, y ocupó los siguientes roles de alta confianza:

Oficina del Gobernador de Texas (2018 a la actualidad): actualmente se desempeña como subjefa de gabinete (Deputy Chief of Staff) desde junio de 2023.

actualmente se desempeña como desde junio de 2023. Fue asesora jurídica principal adjunta (Principal Deputy General Counsel) entre 2021 y 2023.

entre 2021 y 2023. Ocupó el cargo de procuradora general provisional de Texas (Provisional Attorney General) entre julio y septiembre de 2023.

(Provisional Attorney General) entre julio y septiembre de 2023. Se volvió jefa de la división de litigios generales (2015–2018) y dirigió la estrategia legal en aproximadamente 500 demandas.

Fue subjefa de la división de litigios especiales (2014–2015).

Angela Colmenero estuvo estrechamente ligada a la gestión de Abbott durante la última década Linkedin Angela Colmenero

Capacitación judicial y experiencia técnica

De acuerdo con su historial académico y laboral, Colmenero fortaleció sus conocimientos en la Procuraduría General de Texas entre los años 2009 y 2018.

En ese período, estuvo al mando de la División de Litigios Generales, que coordinó la táctica legal en cerca de 500 demandas, entre las que se incluyen las relacionadas con leyes electorales y con la redistribución de distritos en el caso Abbott v. Pérez.

Su educación profesional y académica comprende:

Educación : graduada en 2004 de la Escuela de Derecho de Notre Dame y en 2001 de la Universidad de Texas en Austin .

: graduada en de la y en de la . Comienzos : fue secretaria judicial del magistrado federal A. Joe Fish , lo que le brindó un entendimiento directo de cómo operan las cortes de distrito .

: fue secretaria judicial del magistrado federal , lo que le brindó un entendimiento directo de cómo operan las . Sector privado: participó en litigios comerciales complejos con firmas como Lynn Tillotson Pinker & Cox y Jones Day.

Pasos siguientes para incorporarse en el Tribunal de Distrito de EE.UU.

Cabe destacar que Colmenero todavía no tomó el cargo, a pesar del anuncio hecho este lunes. Su nominación tiene que ser remitida ahora al Senado de Estados Unidos, donde el Comité Judicial llevará a cabo las audiencias necesarias para analizar su perfil.

Una vez que esta fase termine, el Senado en pleno tendrá que votar para confirmar su designación en el puesto. De ser ratificada, se integrará al Tribunal de Distrito del Sur de Texas, una jurisdicción con sede en Houston que tiene autoridad sobre casos federales en 43 condados del estado.