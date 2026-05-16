Clima en Brownsville, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 16 de mayo
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 16 de mayo; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Brownsville, Texas, indica que el sábado 16 de mayo la temperatura rondará entre 80 y 91 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: parcialmente soleado.
La probabilidad de precipitación de 2%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 10 a 18 mph. La dirección será Sureste.
El pronóstico detallado para hoy indica: parcialmente soleado.
El tiempo en la noche en Brownsville
- Velocidad y dirección del viento: 10 a 18 mph, Sureste
- Probabilidad de precipitación: 2%
- Pronóstico: parcialmente soleado
El pronóstico para los próximos días en Brownsville, Texas
El sábado 16 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 91 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 18 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 2%.
- A la noche, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 17 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 0%.
El domingo 17 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 93 grados Fahrenheit, con un viento de 16 a 20 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
- A la noche, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 14 a 18 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 6%.
El lunes 18 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 96 grados Fahrenheit, con un viento de 16 a 20 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 2%.
- A la noche, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 13 a 18 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 7%.
El martes 19 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 95 grados Fahrenheit, con un viento de 15 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 3%.
- A la noche, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 42%.
El miércoles 20 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 91 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 14 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas y luego probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 32%.
- A la noche, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 12 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 10%.
El jueves 21 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 90 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 14 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas y luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 38%.
- A la noche, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 12 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 42%.
El viernes 22 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 88 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 12 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 39%.
- A la noche, se espera una temperatura de 88 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 12 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 39%.
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