Clima en Brownsville, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 16 de mayo

El pronóstico del tiempo para Brownsville, Texas, indica que el sábado 16 de mayo la temperatura rondará entre 80 y 91 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: parcialmente soleado.

La probabilidad de precipitación de 2%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 10 a 18 mph. La dirección será Sureste.

El pronóstico detallado para hoy indica: parcialmente soleado.

El tiempo en la noche en Brownsville



Velocidad y dirección del viento : 10 a 18 mph, Sureste

: 10 a 18 mph, Sureste Probabilidad de precipitación : 2%

: 2% Pronóstico: parcialmente soleado

El pronóstico para los próximos días en Brownsville, Texas

El sábado 16 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 91 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 18 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación : 2%.

: 2%. A la noche, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 17 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El domingo 17 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 93 grados Fahrenheit, con un viento de 16 a 20 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 14 a 18 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 6%.

El lunes 18 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 96 grados Fahrenheit, con un viento de 16 a 20 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 2%.

: 2%. A la noche, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 13 a 18 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 7%.

El martes 19 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 95 grados Fahrenheit, con un viento de 15 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación : 3%.

: 3%. A la noche, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 42%.

El miércoles 20 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 91 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 14 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas y luego probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 32%.

: 32%. A la noche, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 12 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 10%.

El jueves 21 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 90 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 14 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas y luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 38%.

: 38%. A la noche, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 12 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 42%.

El viernes 22 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 88 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 12 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 39%.

: 39%. A la noche, se espera una temperatura de 88 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 12 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 39%.