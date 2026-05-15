Tiene 10 años, su mamá fue detenida por el ICE en Houston y EE.UU. quería deportarlo a Ecuador: un juez lo evitó

Durante una parada de tráfico, agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) arrestaron a Nexoli Gómez y la trasladaron a un centro de detención. Su hijo de 10 años, Wilfredo, se enfrentó a la posibilidad de ser deportado a Ecuador, pero un juez rechazó la solicitud de expulsarlo a un tercer país.

Niño venezolano comparece solo ante una corte migratoria

A pesar de tener pendiente una petición de asilo, la venezolana Nexoli Gómez fue detenida hace varios meses en Houston, Texas. Desde entonces, su hijo de 10 años ha pasado un complejo proceso migratorio.

De acuerdo con Univision, Wilfredo Hoyos recibió una carta en la que se le notificaba que sería enviado a un tercer país: Ecuador, a pesar de que no tiene ningún familiar o conocido que pudiera recibirlo.

Las autoridades migratorias también le señalaron que, dado que su madre se encuentra en detención, ahora su caso es tratado de manera independiente. Tras el aviso, Wilfredo tuvo que presentarse a una audiencia el lunes 11 de mayo, donde recibió buenas noticias. El juez encargado de su caso desestimó la petición de deportarlo.

Según el abogado del menor, se trató de una decisión de sentido común debido a que es solo un niño que no puede responder solo a la expulsión a un país que no conoce.

Sobre la experiencia que vivió, Wilfredo le dijo al medio: “Tenía miedo porque era mi primera vez en una corte” y añadió que solo quiere quedarse con su mamá.

En las próximas tres semanas se conocería la decisión sobre el caso de asilo de su madre. Mientras que, en julio, Wilfredo regresará a la corte de Houston para que su destino migratorio también sea decidido.

Aunque se detuvo su deportación a Ecuador, el caso del menor continúa abierto X @JoaquinCastrotx

Era su jefa, ahora se hace cargo de su hijo de 10 años al que quieren deportar

Desde que la madre de Wilfredo fue detenida, Marifé Mosquera, quien era jefa de la venezolana, se convirtió en tutora legal del menor. Ella fue quien acompañó al niño a la audiencia. “Uno de los miedos es que el ICE lo absorba y lo tenga que meter en detención o que sea deportado", dijo en ese momento.

Denuncian que cientos de niños enfrentan solos a las autoridades migratorias

Wilfredo es uno de los muchos niños que enfrentan procesos migratorios solos, de acuerdo con Human Rights Watch. La institución denunció que, desde febrero de 2025, cuando la administración Trump ordenó a las organizaciones sin fines de lucro que suspendieran servicios de trabajo legal, se interrumpió el Programa para Niños No Acompañados que brindaba apoyo a más de 26.000 menores.

Human Rights Watch denuncia que cada vez más menores enfrentan procesos migratorios solos Pexels

Desde entonces han visto cómo los niños tienen que afrontar solos procesos migratorios complejos y de alto riesgo, lo que aumenta el riesgo de que enfrenten deportación sin comprender plenamente el proceso ni contar con asistencia legal.

Human Rights Watch instó a EE.UU. a revocar la orden para ayudar a garantizar el debido proceso a los niños migrantes no acompañados en los procedimientos de deportación.