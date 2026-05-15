El acuerdo con el ICE en Texas que podría complicar a los migrantes que vayan a los partidos del Mundial 2026

De los 104 partidos que se disputarán en el Mundial 2026, 16 de ellos se llevarán a cabo en Texas. La FIFA contempla la realización de encuentros en 11 ciudades de Estados Unidos, con Dallas y Houston entre las elegidas. En este marco, diversas organizaciones manifestaron su preocupación por la vigencia del programa 287(g), que podría afectar la experiencia de los turistas que viajen a ver la competición.

Qué es el programa 287(g) del ICE y cómo funciona en Texas durante el Mundial 2026

El programa 287(g) es una iniciativa de la Oficina de Detención y Deportación (ERO, por sus siglas en inglés) que permite transferir determinadas facultades migratorias a autoridades locales y estatales.

El programa 287(g) es una iniciativa de ERO que afectará a los turistas y residentes de Texas durante el Mundial 2026

Esta colaboración se formaliza mediante los Memorandos de Acuerdo (MOA, por sus siglas en inglés) firmados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. (ICE, por sus siglas en inglés) y las agencias de seguridad de los condados.

En Texas, el sistema de colaboración migratoria opera bajo distintos esquemas que otorgan autoridad federal a los oficiales de la policía y los sheriffs, según lo confirmó el propio ICE en un comunicado.

El Modelo de Aplicación en Cárceles (JEM, por sus siglas en inglés) se enfoca en la identificación de extranjeros con cargos criminales en entornos carcelarios, mientras que el Modelo de Oficial de Servicio de Órdenes (WSOM, por sus siglas en inglés) faculta la ejecución de órdenes de arresto dentro de las prisiones estadounidenses.

Por otro lado, el Modelo de Fuerza de Tarea (TFM, por sus siglas en inglés) permite que los oficiales realicen investigaciones sobre el estatus migratorio de las personas durante labores de patrullaje cotidiano, tales como los controles de tránsito.

En el estado de Texas, el condado de Tarrant, que forma parte de la zona metropolitana de Dallas/Arlington, cuenta con acuerdos activos de este tipo. Según la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), esta situación expone a aficionados y residentes a posibles controles migratorios.

Dallas y Houston: qué partidos del Mundial FIFA 2026 se jugarán en Texas

La FIFA confirmó que la sede de Dallas tendrá una actividad intensa con un total de nueve partidos. El calendario incluye cinco encuentros de la fase de grupos entre el 14 y el 27 de junio de 2026, destacando la participación de selecciones como Argentina, Países Bajos e Inglaterra.

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Además, este recinto albergará cuatro partidos de la fase eliminatoria, que comprenden dos de dieciseisavos de final, uno de octavos y la primera semifinal del torneo el 14 de julio.

Por otra parte, el ente rector del fútbol también ratificó que el Houston Stadium recibirá siete encuentros de la competencia. La fase de grupos en esta ciudad se desarrollará entre el 14 y el 26 de junio con cinco encuentros, seguido por un partido de dieciseisavos el 29 de junio y uno de octavos de final el 4 de julio.

La magnitud de este evento, que atraerá a millones de visitantes de todas partes del mundo, podría aumentar la interacción entre el público y las fuerzas de seguridad que operan bajo los convenios del programa 287(g).

Organizaciones civiles alertan por controles migratorios y vigilancia en el Mundial 2026

Ante la falta de garantías por parte de la FIFA, más de 120 grupos de la ACLU emitieron una advertencia de viaje el 23 de abril. El documento señala que los asistentes, periodistas y trabajadores del evento podrían enfrentar “graves violaciones de derechos humanos”.

Entre los riesgos específicos se mencionan la detención arbitraria, la deportación, el perfilamiento racial y la vigilancia mediante el reconocimiento facial y el escaneo de redes sociales.

Más de 120 organizaciones mostraron su disconformidad con la libertad de acción que tendrá el ICE en Texas durante el Mundial 2026 Unsplash

La coalición Dignity 2026, que trabaja con grupos locales en las ciudades sede, denunció el silencio de los organizadores respecto a los planes para proteger a los residentes y visitantes.

Jennifer Li, líder de esta agrupación, indicó que la aplicación de las leyes de inmigración se convirtió en el tema de mayor preocupación para las organizaciones de base en las sedes texanas.