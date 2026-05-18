Clima en Brownsville, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 18 de mayo
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 18 de mayo; además, cuál es el panorama para los próximos días
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para Brownsville, Texas, indica que el lunes 18 de mayo la temperatura rondará entre 81 y 90 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad leve de chubascos y tormentas eléctricas, luego mayormente nublado.
La probabilidad de precipitación de 15%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 15 a 18 mph. La dirección será Sureste.
El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad leve de chubascos y tormentas eléctricas, luego mayormente nublado.
El tiempo en la noche en Brownsville
- Velocidad y dirección del viento: 15 a 18 mph, Sureste
- Probabilidad de precipitación: 15%
- Pronóstico: probabilidad leve de chubascos y tormentas eléctricas, luego mayormente nublado
El pronóstico para los próximos días en Brownsville, Texas
El lunes 18 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 90 grados Fahrenheit, con un viento de 15 a 18 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos y tormentas eléctricas, luego mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 15%.
- A la noche, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 12 a 18 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 11%.
El martes 19 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 93 grados Fahrenheit, con un viento de 15 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 11%.
- A la noche, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 14 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 32%.
El miércoles 20 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 92 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 14 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 42%.
- A la noche, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 13 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 8%.
El jueves 21 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 91 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 14 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 39%.
- A la noche, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 13 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 51%.
El viernes 22 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 90 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 13 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 51%.
- A la noche, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 10 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 48%.
El sábado 23 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 90 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 12 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 52%.
- A la noche, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 42%.
El domingo 24 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 90 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 12 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 42%.
- A la noche, se espera una temperatura de 90 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 12 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 42%.
LA NACION
Más leídas
- 1
Emiratos Árabes rompe en varios frentes con Arabia Saudita y busca emerger como potencia hegemónica regional
- 2
Llegó la hora de valorar lo que nos hace humanos
- 3
Festival de Cannes: Cate Blanchett, Kristen Stewart y Carla Bruni lucieron sus mejores galas en la alfombra roja
- 4
Lionel Messi sigue encendido: gol y asistencia para Inter Miami en su penúltimo partido previo a la Copa del Mundo