Elecciones 2026 en Texas: una nueva encuesta muestra a Hinojosa más cerca de Abbott

Una encuesta realizada por Texas Public Opinion Research reflejó un escenario competitivo en la carrera por la gobernación de Texas rumbo a las elecciones generales del 3 de noviembre. El relevamiento mostró al gobernador Greg Abbott con una ventaja de cinco puntos porcentuales sobre la legisladora demócrata Gina Hinojosa.

Encuesta en Texas 2026: Gina Hinojosa queda a cinco puntos de Greg Abbott

Según el estudio de Texas Public Opinion Research, realizado entre el 17 y el 20 de abril, la carrera por la gobernación se mantiene competitiva. El actual gobernador se posiciona a la cabeza con un estrecho margen sobre su opositora.

La competencia por la gobernación en Texas muestra una contienda ajustada entre los candidatos Imagen editada con IA/Archivo

Abbott obtuvo el 48% de apoyo entre los votantes consultados.

entre los votantes consultados. Hinojosa alcanzó 43% .

. El porcentaje de indecisos se ubicó en un 7%.

La encuesta se realizó sobre una muestra de 1018 votantes probables y presentó un margen de error de ±3,3 puntos porcentuales. El informe también evaluó otras contiendas estatales y federales.

Entre ellas, la disputa por el Senado mostró al demócrata James Talarico con mejores registros ante un posible escenario frente a John Cornyn:

James Talarico obtuvo el 44% de apoyo.

de apoyo. John Cornyn registró un 41% .

. El número de indecisos llegó al 11%.

Por otro lado, en caso de que Ken Paxton resultara ganador de la segunda vuelta republicana frente a John Cornyn, el demócrata amplía aún más su ventaja:

James Talarico se ubicó en primer lugar con el 46% .

. Ken Paxton obtuvo el 41% .

. Los indecisos fueron del 9%.

Abbott lidera la encuesta con una leve ventaja de cinco puntos sobre Hinojosa Texas Public Opinion Research

Gina Hinojosa gana apoyo entre independientes, latinos y jóvenes en Texas

Uno de los datos destacados del sondeo fue el nivel de imagen positiva de Hinojosa. La candidata demócrata registró una favorabilidad neta de +11, el valor más alto entre las figuras públicas incluidas en la medición. Abbott, en cambio, obtuvo un saldo positivo de +2.

La encuesta indicó además que Hinojosa supera al gobernador entre sectores considerados clave para la elección. Entre los votantes independientes logró una ventaja de 13 puntos y entre los moderados una diferencia de 32 puntos.

El estudio también mostró una mayor adhesión hacia la demócrata entre afroamericanos, jóvenes de 18 a 24 años, votantes latinos y personas con educación universitaria. Además, el 14% de quienes se identificaron como “algo conservadores” expresó apoyo a su candidatura.

Costo de vida en Texas: el tema que domina la campaña por la gobernación

De acuerdo con los datos de Texas Public Opinion Research, la preocupación más mencionada por los votantes texanos fue el costo de vida. El 21% de los consultados ubicó la asequibilidad económica como el principal problema del estado, por encima de cuestiones como inmigración o atención médica.

La campaña de Hinojosa se concentró en propuestas vinculadas a vivienda, servicios públicos, alimentos y seguros. La candidata planteó medidas orientadas a reducir gastos familiares y cuestionó el rol de grandes corporaciones en el aumento de precios.

“Todas las encuestas cuentan la misma historia: los texanos están cansados ​​de trabajar más y ganar menos”, dijo la candidata demócrata en un comunicado. “Las familias latinas, las familias trabajadoras, las familias de todos los rincones de este estado ven cómo aumentan sus facturas de alimentos, sus primas de seguros y sus impuestos a la propiedad, mientras Greg Abbott reparte miles de millones entre sus donantes”, agregó.

Otro de los puntos centrales de su plataforma es la educación pública. Hinojosa cuestionó el programa de vouchers escolares impulsado por Abbott y propuso incrementar la inversión en escuelas estatales, mejorar salarios docentes y fortalecer el sistema de jubilación para maestros.

Hinojosa busca movilizar al electorado demócrata y apunta contra Greg Abbott

Elecciones generales en Texas 2026: fecha clave y cargos en disputa

Las próximas elecciones generales en Texas están programadas para el 3 de noviembre. Además de la gobernación, en esta fecha se disputarán otros cargos estatales clave, como el Senado de EE.UU. y la Fiscalía General.

El calendario electoral incluye previamente elecciones primarias de segunda vuelta previstas para el 26 de mayo para definir candidaturas pendientes dentro del Partido Republicano.

La contienda por la gobernación se desarrolla en un estado que no elige a un gobernador demócrata desde 1990, cuando ganó Ann Richards, quien ocupó el cargo entre 1991 y 1995. Desde entonces, el Partido Republicano mantuvo el control del Ejecutivo texano.