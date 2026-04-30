Clima en Brownsville, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 30 de abril

El pronóstico del tiempo para Brownsville, Texas, indica que el jueves 30 de abril la temperatura rondará entre 75 y 92 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: parcialmente soleado.

La probabilidad de precipitación de 1%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 15 a 21 mph. La dirección será Sursureste.

El pronóstico detallado para hoy indica: parcialmente soleado.

El tiempo en la noche en Brownsville



Velocidad y dirección del viento : 15 a 21 mph, Sursureste

: 15 a 21 mph, Sursureste Probabilidad de precipitación : 1%

: 1% Pronóstico: parcialmente soleado

El pronóstico para los próximos días en Brownsville, Texas

El jueves 30 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 92 grados Fahrenheit, con un viento de 15 a 21 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación : 1%.

: 1%. A la noche, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 16 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 3%.

El viernes 1 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 92 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 15 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación : 10%.

: 10%. A la noche, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 14 mph con dirección Este. El pronóstico indica: parcialmente nublado, luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 26%.

El sábado 2 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 15 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 22%.

: 22%. A la noche, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 14 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones, luego probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 20%.

El domingo 3 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 10 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación : 3%.

: 3%. A la noche, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 6%.

El lunes 4 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 83 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 12 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 3%.

: 3%. A la noche, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 12 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El martes 5 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 88 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 17 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 17 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 2%.

El miércoles 6 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 90 grados Fahrenheit, con un viento de 18 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación : 2%.

: 2%. A la noche, se espera una temperatura de 90 grados Fahrenheit, con un viento de 18 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 2%.