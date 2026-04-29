Declararon que cruzaban la frontera de Texas con azulejos, pero agentes de la CBP descubrieron la verdad

Agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) interceptaron un cargamento de metanfetamina oculta con un valor estimado de 8,1 millones de dólares. Quienes trataron de cruzar la droga por la frontera declararon que llevaban azulejos, pero el verdadero contenido se descubrió en el Puente Internacional de Pharr, Texas.

En Texas: cómo fue la incautación de US$8,1 millones en metanfetamina

Los oficiales fronterizos detectaron 200 paquetes de metanfetamina entre los azulejos declarados por el remolque, según reveló un comunicado. El transporte llegó el 21 de abril desde Reynosa, México.

Los agentes de la CBP detectaron las metanfetaminas en un control en el Puente Internacional de Pharr Facebook: Pharr Bridge

Una vez que pasó por el control, los agentes decidieron remitirlo a una inspección secundaria. Así fue como el equipo canino y sistemas de revisión no intrusivos confirmaron la presencia del narcótico.

La droga alcanzó un peso total de 908 libras (412 kilos) tras su extracción física del remolque. El valor estimado de la carga equivale a US$8.119.696.

La CBP confirmó un nuevo operativo de metanfetamina en el Puente Internacional Pharr Facebook Laredo Field Office/CBP

Carlos Rodríguez, director del puerto de entrada de Hidalgo/Pharr/Anzalduas, destacó el trabajo de los agentes para detener el tráfico de estas sustancias en la terminal de carga. “Como ilustra esta importante incautación, los agentes de la CBP trabajan incansablemente para garantizar que el comercio y el tráfico de estupefacientes se detengan en seco”, declaró.

La CBP inició una investigación penal por la incautación de metanfetamina en Texas

Los agentes de Investigaciones de Seguridad Nacional iniciaron una causa penal por este cargamento. En tanto, de acuerdo con el informe, la CBP confiscó la sustancia prohibida y el camión con remolque de origen extranjero.

Ante el nuevo operativo, la agencia federal remarcó el énfasis del gobierno de Donald Trump en resolver estos casos. “El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) y la CBP, bajo el liderazgo del secretario del DHS, Markwayne Mullin, han logrado la frontera más segura de la historia”, dice el anuncio.

Los agentes de la CBP contaron con la ayuda del equipo canino Facebook U.S. Customs and Border Protection - Facebook U.S. Customs and Border Protection

La importante incautación de metanfetamina de la CBP en Texas

En otro hecho reciente en el Estado de la Estrella Solitaria, la CBP también realizó una significativa incautación de metanfetamina. Según su comunicado, la operación tuvo lugar en el Puente Internacional Eagle Pass.

En esa ocasión, los agentes dieron con un total de 107 paquetes de presunta metanfetamina que estaban escondidos en el interior de una Chevrolet Traverse 2015 conducida por un ciudadano mexicano.

Los uniformados remitieron a la camioneta a una inspección secundaria y también recibieron ayuda del equipo canino. Las sustancias prohibidas se encontraban en el piso del remolque.

En total, había 237 libras (107 kilos) de droga. De acuerdo con la estimación de la agencia, las sustancias podían tener un valor de US$2.120.581 en el mercado ilegal.

La CBP informa sobre los riesgos de comprar productos falsificados en Estados Unidos

“Estas dos importantes incautaciones de narcóticos reflejan la constante vigilancia y el estado de alerta que nuestros agentes de la CBP mantienen a diario”, señaló Pete Beattie, director del puerto de entrada de Eagle Pass, sobre ese operativo.