Noticias de Texas hoy, en vivo: Abbott declaró el estado de desastre por fuertes tormentas
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Despliegue de emergencia en Texas ante la amenaza de tornados e inundaciones
El gobernador de Texas, Greg Abbott, emitió una declaración de desastre para los condados de Lamar, Parker y Wise tras el impacto de tormentas severas que afectaron viviendas y comercios en la región. Frente al pronóstico de inundaciones repentinas y tiempo severo en el norte y este del estado, el gobierno estatal activó un amplio operativo de respuesta que involucra a más de diez agencias.
Entre los recursos desplegados se encuentran escuadrones de rescate acuático del Texas A&M Engineering Extension Service, helicópteros con capacidad de grúa del Departamento de Seguridad Pública y cuadrillas de limpieza de caminos para liberar las rutas afectadas por la caída de árboles y escombros.
Las autoridades mantienen el monitoreo por el riesgo “crítico” de incendios forestales en el oeste de Texas y la zona del Panhandle. Por este motivo, el Servicio Forestal de Texas A&M y equipos de manejo de incidentes permanecen en alerta máxima.
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