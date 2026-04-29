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Noticias de Texas hoy, en vivo: Abbott declaró el estado de desastre por fuertes tormentas

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“Si miramos ciertas partes de Texas, la demanda de soldadores y electricistas son dos ejemplos claros donde necesitamos producir miles de certificaciones y diplomas cada año”, dijo Abbott
Noticias de Texas en vivoOffice of the Texas Governor

Despliegue de emergencia en Texas ante la amenaza de tornados e inundaciones

El gobernador de Texas, Greg Abbott, emitió una declaración de desastre para los condados de Lamar, Parker y Wise tras el impacto de tormentas severas que afectaron viviendas y comercios en la región. Frente al pronóstico de inundaciones repentinas y tiempo severo en el norte y este del estado, el gobierno estatal activó un amplio operativo de respuesta que involucra a más de diez agencias.

El gobernador de Texas emitió una Declaración Presidencial de Desastre por tormentas severas que podrían provocar inundaciones
El gobernador de Texas emitió una Declaración Presidencial de Desastre por tormentas severas que podrían provocar inundacionesFacebook Greg Abbott

Entre los recursos desplegados se encuentran escuadrones de rescate acuático del Texas A&M Engineering Extension Service, helicópteros con capacidad de grúa del Departamento de Seguridad Pública y cuadrillas de limpieza de caminos para liberar las rutas afectadas por la caída de árboles y escombros.

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