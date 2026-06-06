Clima en Dallas, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 6 de junio
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 6 de junio; además, cuál es el panorama para los próximos días
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para Dallas, Texas, indica que el sábado 6 de junio la temperatura rondará entre 72 y 87 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad alta de chubascos y tormentas.
La probabilidad de precipitación de 65%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 10 mph. La dirección será Sursureste.
El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad alta de chubascos y tormentas.
El tiempo en la noche en Dallas
- Velocidad y dirección del viento: 5 a 10 mph, Sursureste
- Probabilidad de precipitación: 65%
- Pronóstico: probabilidad alta de chubascos y tormentas
El pronóstico para los próximos días en Dallas, Texas
El sábado 6 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 87 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: probabilidad alta de chubascos y tormentas. Probabilidad de precipitación: 65%.
- A la noche, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: probabilidad alta de chubascos y tormentas y luego probabilidad de chubascos y tormentas. Probabilidad de precipitación: 61%.
El domingo 7 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 90 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad alta de chubascos y tormentas y luego probabilidad de chubascos y tormentas. Probabilidad de precipitación: 56%.
- A la noche, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 53%.
El lunes 8 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 94 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 1%.
- A la noche, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 1%.
El martes 9 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 94 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 14%.
- A la noche, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.
El miércoles 10 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 95 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
- A la noche, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 3%.
El jueves 11 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 98 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 3%.
- A la noche, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 5%.
El viernes 12 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 99 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 5%.
- A la noche, se espera una temperatura de 99 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 5%.
LA NACION
Más leídas
- 1
Cuándo se cobra la PNC de junio
- 2
El Indio y Skay, la sociedad intensa y prolífica que se quebró para siempre: historias de “traiciones”, “canalladas” y un encono sin solución
- 3
La historia de amor del Indio Solari y Virginia, su compañera durante 45 años: cómo se conocieron
- 4
Hugo Moyano auxilia con millones de pesos a su esposa para evitar la quiebra de la obra social