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Clima en El Paso, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 13 de junio

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 13 de junio; además, cuál es el panorama para los próximos días

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Clima en El Paso, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 13 de junio
Clima en El Paso, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 13 de junio

El pronóstico del tiempo para El Paso, Texas, indica que el sábado 13 de junio la temperatura rondará entre 75 y 101 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.

La probabilidad de precipitación de 6%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 7 mph. La dirección será Sur.

El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.

El tiempo en la noche en El Paso

  • Velocidad y dirección del viento: 7 mph, Sur
  • Probabilidad de precipitación: 6%
  • Pronóstico: soleado

El pronóstico para los próximos días en El Paso, Texas

El sábado 13 de junio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 101 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 6%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 10%.

El domingo 14 de junio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 100 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 2%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: baja probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 18%.

El lunes 15 de junio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 98 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 12%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 14 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: baja probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 22%.

El martes 16 de junio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 97 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 3%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: baja probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 20%.

El miércoles 17 de junio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 101 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 2%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 3%.

El jueves 18 de junio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 102 grados Fahrenheit, con un viento de 14 a 22 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 1%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 14 a 24 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 0%.

Juneteenth 19 de junio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 100 grados Fahrenheit, con un viento de 13 a 16 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 5%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 13 a 18 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 3%.
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