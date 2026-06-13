Clima en El Paso, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 13 de junio
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 13 de junio; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para El Paso, Texas, indica que el sábado 13 de junio la temperatura rondará entre 75 y 101 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.
La probabilidad de precipitación de 6%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 7 mph. La dirección será Sur.
El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.
El tiempo en la noche en El Paso
- Velocidad y dirección del viento: 7 mph, Sur
- Probabilidad de precipitación: 6%
- Pronóstico: soleado
El pronóstico para los próximos días en El Paso, Texas
El sábado 13 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 101 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 6%.
- A la noche, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 10%.
El domingo 14 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 100 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 2%.
- A la noche, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: baja probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 18%.
El lunes 15 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 98 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 12%.
- A la noche, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 14 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: baja probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 22%.
El martes 16 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 97 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 3%.
- A la noche, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: baja probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 20%.
El miércoles 17 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 101 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 2%.
- A la noche, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 3%.
El jueves 18 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 102 grados Fahrenheit, con un viento de 14 a 22 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 1%.
- A la noche, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 14 a 24 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 0%.
Juneteenth 19 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 100 grados Fahrenheit, con un viento de 13 a 16 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 5%.
- A la noche, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 13 a 18 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 3%.
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