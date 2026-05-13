Clima en El Paso, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 13 de mayo
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 13 de mayo; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para El Paso, Texas, indica que el miércoles 13 de mayo la temperatura rondará entre 70 y 95 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado.
La probabilidad de precipitación de 3%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 2 a 7 mph. La dirección será Sursuroeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado.
El tiempo en la noche en El Paso
- Velocidad y dirección del viento: 2 a 7 mph, Sursuroeste
- Probabilidad de precipitación: 3%
- Pronóstico: mayormente soleado
El pronóstico para los próximos días en El Paso, Texas
El miércoles 13 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 95 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 7 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 3%.
- A la noche, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 4%.
El jueves 14 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 94 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 2%.
- A la noche, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 3%.
El viernes 15 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 94 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 13 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
- A la noche, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 1%.
El sábado 16 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 95 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 13 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
- A la noche, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 12 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.
El domingo 17 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 92 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 14 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
- A la noche, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 12 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.
El lunes 18 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 92 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 2%.
- A la noche, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 1%.
El martes 19 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 90 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos y luego soleado. Probabilidad de precipitación: 15%.
- A la noche, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.
LA NACION
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