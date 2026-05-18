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Clima en El Paso, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 18 de mayo

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 18 de mayo; además, cuál es el panorama para los próximos días

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Clima en El Paso, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 18 de mayo
Clima en El Paso, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 18 de mayo Britannica

El pronóstico del tiempo para El Paso, Texas, indica que el lunes 18 de mayo la temperatura rondará entre 66 y 90 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.

El organismo no informó la probabilidad de precipitación para este día.

Se espera que la velocidad del viento sea de 8 a 18 mph. La dirección será Oestesuroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.

El tiempo en la noche en El Paso

  • Velocidad y dirección del viento: 8 a 18 mph, Oestesuroeste
  • Probabilidad de precipitación: 0%
  • Pronóstico: soleado

El pronóstico para los próximos días en El Paso, Texas

El lunes 18 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 90 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 18 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 21 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El martes 19 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 90 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 22 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El miércoles 20 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 91 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 7 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 4%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El jueves 21 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 91 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 6%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 12 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 3%.

El viernes 22 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 87 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 10 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 8%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 10 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 5%.

El sábado 23 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 88 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 5%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 7%.

El domingo 24 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 91 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 4%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 4%.
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