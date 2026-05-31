Clima en El Paso, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para la semana del 1 de junio al 5 de junio

El pronóstico del tiempo para El Paso, Texas, indica que el lunes 1 de junio la temperatura rondará entre 70 y 98 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.

La probabilidad de precipitación de 3%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 3 mph. La dirección será Sureste.

El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.

El tiempo en la noche en El Paso



Velocidad y dirección del viento : 3 mph, Sureste

: 3 mph, Sureste Probabilidad de precipitación : 3%

: 3% Pronóstico: soleado

El pronóstico para los próximos días en El Paso, Texas

El lunes 1 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 98 grados Fahrenheit, con un viento de 3 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 3%.

: 3%. A la noche, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El martes 2 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 94 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 13 mph con dirección Este. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 13%.

: 13%. A la noche, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 13 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 13%.

El miércoles 3 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 86 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 13 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones, luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 53%.

: 53%. A la noche, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 15 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probables chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 66%.

El jueves 4 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 86 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente soleado, luego leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 16%.

: 16%. A la noche, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probables chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 64%.

El viernes 5 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 88 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado, luego leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 18%.

: 18%. A la noche, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 3 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas, luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 29%.