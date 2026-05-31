Clima en El Paso, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para la semana del 1 de junio al 5 de junio
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 1 de junio; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para El Paso, Texas, indica que el lunes 1 de junio la temperatura rondará entre 70 y 98 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.
La probabilidad de precipitación de 3%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 3 mph. La dirección será Sureste.
El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.
El tiempo en la noche en El Paso
- Velocidad y dirección del viento: 3 mph, Sureste
- Probabilidad de precipitación: 3%
- Pronóstico: soleado
El pronóstico para los próximos días en El Paso, Texas
El lunes 1 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 98 grados Fahrenheit, con un viento de 3 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 3%.
- A la noche, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.
El martes 2 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 94 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 13 mph con dirección Este. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 13%.
- A la noche, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 13 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 13%.
El miércoles 3 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 86 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 13 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones, luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 53%.
- A la noche, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 15 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probables chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 66%.
El jueves 4 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 86 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente soleado, luego leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 16%.
- A la noche, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probables chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 64%.
El viernes 5 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 88 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado, luego leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 18%.
- A la noche, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 3 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas, luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 29%.
LA NACION
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