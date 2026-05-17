Clima en El Paso, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para la semana del 18 de mayo al 22 de mayo
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 18 de mayo; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para El Paso, Texas, indica que el lunes 18 de mayo la temperatura rondará entre 66 y 89 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.
El organismo no informó la probabilidad de precipitación para este día.
Se espera que la velocidad del viento sea de 20 mph. La dirección será Oestesuroeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.
El tiempo en la noche en El Paso
- Velocidad y dirección del viento: 20 mph, Oestesuroeste
- Probabilidad de precipitación: 0%
- Pronóstico: soleado
El pronóstico para los próximos días en El Paso, Texas
El lunes 18 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 89 grados Fahrenheit, con un viento de 20 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
- A la noche, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 21 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: polvo en suspensión disperso, luego despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.
El martes 19 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 90 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones, luego soleado. Probabilidad de precipitación: 15%.
- A la noche, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 17 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.
El miércoles 20 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 90 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
- A la noche, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.
El jueves 21 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 89 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: soleado, luego probabilidad leve de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 15%.
- A la noche, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 1%.
El viernes 22 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 89 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 4%.
- A la noche, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 6%.
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