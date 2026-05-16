El pequeño pueblo de Texas que casi le gana a Austin y pudo convertirse en capital del estado

En 1850 se realizó una votación para determinar cuál sería la capital de Texas. Aunque Austin fue la ganadora, el pequeño pueblo de Tehuacana quedó en segundo lugar. Sin embargo, hoy es un lugar casi olvidado.

Tehuacana, la localidad que pudo convertirse en la capital de Texas

Ubicada en el condado de Limestone, al este de Texas, Tehuacana alguna vez estuvo entre las regiones más destacadas del estado. Según My San Antonio, este pueblo situado a poco más de dos horas de Austin debe su nombre a la tribu nativa que originalmente habitó la zona y se dedicaba a la agricultura.

No obstante, en 1835, mediante una concesión del entonces estado mexicano de Coahuila y Texas, John Boyd, miembro del primer Congreso de la República de Texas, recibió tierras y buscó hacerla prósperas. Según los registros, entre 1849 y 1850, Boyd emprendió una campaña para que Tehuacana se convirtiera en la capital de Texas bajo el argumento de que se encontraba en una posición céntrica, contaba con abundante agua y materiales de construcción disponibles en la zona.

Además, se trataba de una zona en desarrollo. Información del portal de la ciudad de Tehuacana indica que, a mediados de la década de 1880, el pueblo de 500 habitantes tenía tres iglesias, dos molinos harineros y desmontadoras de algodón. También se había establecido un sistema de gobierno municipal de alcalde y consejo.

Para tratar de convencer a los votantes, Boyd afirmó que si el pueblo ganaba, donaría terrenos al Estado. Incluso, varios vecinos también ofrecieron donar territorio para establecer las oficinas de gobierno.

Imagen de la casa de Jonh Boyd quien impulsó la candidatura de Tehuacana como capital de Texas Archivos de la Universidad de Trinity

Las ciudades que lucharon para convertirse en la capital de Texas

De acuerdo con la organización Preservation Texas, la constitución del estado en 1845 estipulaba que en 1850 se llevaría a cabo una votación para determinar qué comunidad se convertiría en la capital del estado. Los resultados se publicaron en junio de 1850 y estos fueron los porcentajes obtenidos por cada una de las regiones candidatas:

Austin : 50,9%

: 50,9% Tehuacana : 20,8%

: 20,8% Palestine: 12,5%

12,5% Huntsville: 8,1%

8,1% Washington: 7,6%

Austin ganó la votación y se convirtió en la capital del Estado de la Estrella Solitaria. No obstante, la relevancia del pueblo, que también era conocido como Tawakanah Hill, continuó. En 1869, Tehuacana se convirtió en un centro de educación superior con la fundación de Trinity University, que permaneció allí hasta 1902, cuando se trasladó a Waxahachie. Más tarde, el campus albergó Westminster College hasta su cierre en 1972.

Austin obtuvo más de la mitad de los votos y se convirtió en la capital de Texas Visit Austin

Cómo es Tehuacana en la actualidad

Actualmente Tehuacana, a pesar de considerarse un pueblo histórico, está prácticamente deshabitado. El censo de 2020 indicó que contaba con solo 228 habitantes.

De acuerdo con Kcen TV, aunque muchas de sus primeras construcciones ya no existen, en el lugar se conservan varios edificios históricos como el Texas Hall, construido en etapas entre 1871 y 1892 y considerado uno de los edificios más importantes de la época educativa de la ciudad.

En el lugar, que fue adquirido por Preservation Texas, se realizan labores de conservación debido a que, en 2021, su tejado tuvo un derrumbe importante y corre el riesgo de deteriorarse más.