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Clima en Fort Worth, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 30 de abril

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 30 de abril; además, cuál es el panorama para los próximos días

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Clima en Fort Worth, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 30 de abril
Clima en Fort Worth, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 30 de abril X: @LuisAlfredopg

El pronóstico del tiempo para Fort Worth, Texas, indica que el jueves 30 de abril la temperatura rondará entre 59 y 74 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas.

La probabilidad de precipitación de 47%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 10 mph. La dirección será Estenoreste.

El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas.

El tiempo en la noche en Fort Worth

  • Velocidad y dirección del viento: 5 a 10 mph, Estenoreste
  • Probabilidad de precipitación: 47%
  • Pronóstico: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas

El pronóstico para los próximos días en Fort Worth, Texas

El jueves 30 de abril

  • A la mañana, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 47%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 59 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 57%.

El viernes 1 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 63%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 51 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 51%.

El sábado 2 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones, luego mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 15%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 51 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El domingo 3 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 2%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 56 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El lunes 4 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 62 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 8%.

El martes 5 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 87 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 2%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 15 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 13%.

El miércoles 6 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 89 grados Fahrenheit, con un viento de 15 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 13%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 89 grados Fahrenheit, con un viento de 15 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 13%.
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