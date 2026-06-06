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Clima en Fort Worth, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 6 de junio

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 6 de junio; además, cuál es el panorama para los próximos días

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Clima en Fort Worth, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 6 de junio
Clima en Fort Worth, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 6 de junio Gobierno de Westlake

El pronóstico del tiempo para Fort Worth, Texas, indica que el sábado 6 de junio la temperatura rondará entre 71 y 88 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad de chubascos y tormentas y luego probabilidad alta de chubascos y tormentas.

La probabilidad de precipitación de 63%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 0 a 5 mph. La dirección será Sursureste.

El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad de chubascos y tormentas y luego probabilidad alta de chubascos y tormentas.

El tiempo en la noche en Fort Worth

  • Velocidad y dirección del viento: 0 a 5 mph, Sursureste
  • Probabilidad de precipitación: 63%
  • Pronóstico: probabilidad de chubascos y tormentas y luego probabilidad alta de chubascos y tormentas

El pronóstico para los próximos días en Fort Worth, Texas

El sábado 6 de junio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 88 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas y luego probabilidad alta de chubascos y tormentas. Probabilidad de precipitación: 63%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas. Probabilidad de precipitación: 66%.

El domingo 7 de junio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 90 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas. Probabilidad de precipitación: 54%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas. Probabilidad de precipitación: 47%.

El lunes 8 de junio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 91 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: leve probabilidad de chubascos y tormentas. Probabilidad de precipitación: 22%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 13%.

El martes 9 de junio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 93 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 6%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 10%.

El miércoles 10 de junio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 94 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El jueves 11 de junio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 96 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 4%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 4%.

El viernes 12 de junio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 98 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 5%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 98 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 5%.
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