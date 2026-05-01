Clima en Houston, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana

El pronóstico del tiempo para Houston, Texas, indica que el sábado 2 de mayo la temperatura rondará entre 55 y 71 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: leve probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas.

La probabilidad de precipitación de 23%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 10 a 15 mph. La dirección será Norte.

El pronóstico detallado para hoy indica: leve probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas.

El tiempo en la noche en Houston



Velocidad y dirección del viento : 10 a 15 mph, Norte

: 10 a 15 mph, Norte Probabilidad de precipitación : 23%

: 23% Pronóstico: leve probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas

El pronóstico para el fin de semana en Houston, Texas

El sábado 2 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: leve probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 23%.

: 23%. A la noche, se espera una temperatura de 55 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: leve probabilidad de chubascos de lluvia. Probabilidad de precipitación: 20%.

El domingo 3 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 4%.

: 4%. A la noche, se espera una temperatura de 58 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 0%.