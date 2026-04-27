Información actualizada: salario mínimo desde mayo 2026 para trabajadores de la construcción en Texas
Los ingresos en este sector varían según el tipo de obra, la especialidad y si el proyecto cuenta con financiamiento público
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En Texas, el salario mínimo se mantiene en el nivel federal de 7,25 dólares por hora, sin distinción entre sectores. Sin embargo, en el caso de la construcción, los ingresos reales pueden variar según el tipo de obra, la especialización y la ubicación del trabajador.
De cuánto es el salario mínimo desde mayo de 2026 para trabajadores de la construcción
En ese sentido, en el mes de mayo se mantiene la vigencia del salario mínimo que dicta la autoridad laboral estatal Texas Workforce Commission.
Para los empleos de construcción, hay una diferencia importante, ya que quienes trabajen en proyectos financiados con recursos públicos sí tienen una regulación particular a través del esquema de “salario prevaleciente” definido por la Davis-Bacon Act.
Esta legislación obliga a los contratistas a pagar al menos el salario promedio local para cada oficio. Es diferente para cada condado del estado y la cifra es determinada por el Departamento del Trabajo, según encuestas de mercado laboral en cada zona.
Estos salarios deben incluirse en los contratos de obra. Así, se garantiza que cada trabajador reciba al menos la tarifa correspondiente a su especialidad y ubicación. Los electricistas, operadores o supervisores pueden superar US$25 a 30 por hora o más, pero depende de las determinaciones locales del condado.
Cuánto ganan los trabajadores de la construcción en Texas en 2026, según el condado
Fuera de estos proyectos financiados con recursos públicos, los contratados por un particular o aquellos que ofrecen sus servicios de manera independiente ganan en promedio 18,36 dólares por hora, lo que equivale a US$38.180 al año.
Los rangos van desde los US$14,74 por hora en el umbral más bajo hasta los US$24,25 por hora en el más alto, según Trade Career Path.
El sueldo depende del nivel de especialización que tenga el empleado y del tipo de industria.
Por ejemplo:
- Electricistas (generales): US$27,46 por hora
- Electricistas (aprendices): US$16 a US$18 por hora
- Electricistas (licencia avanzada): de US$30 a US$40 por hora
A nivel local, los ingresos cambian según el condado o área metropolitana. En Corpus Christi, por ejemplo, el gobierno federal reporta que la distribución es:
- Carpinteros en promedio: US$24,08 por hora
- Trabajadores de concreto: US$22,40
- Obreros generales: US$19,09
- Supervisores de obra pueden alcanzar US$35,14
Además, el gobierno señala que los salarios en construcción dependen directamente del mercado local, con variaciones entre ciudades como Austin, Dallas o Houston frente a zonas con menor actividad económica. Esto tanto en la demanda de mano de obra como en los niveles salariales.
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