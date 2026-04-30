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Clima en San Antonio, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 30 de abril

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 30 de abril; además, cuál es el panorama para los próximos días

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Clima en San Antonio, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 30 de abril
Clima en San Antonio, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 30 de abril Gobierno de Westlake

El pronóstico del tiempo para San Antonio, Texas, indica que el jueves 30 de abril la temperatura rondará entre 65 y 86 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas.

La probabilidad de precipitación de 22%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 10 a 15 mph. La dirección será Este.

El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas.

El tiempo en la noche en San Antonio

  • Velocidad y dirección del viento: 10 a 15 mph, Este
  • Probabilidad de precipitación: 22%
  • Pronóstico: probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas

El pronóstico para los próximos días en San Antonio, Texas

El jueves 30 de abril

  • A la mañana, se espera una temperatura de 86 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 22%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 82%.

El viernes 1 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 93%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 54 grados Fahrenheit, con un viento de 15 a 25 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas, luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 79%.

El sábado 2 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 15 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 34%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 53 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 9%.

El domingo 3 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 3%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 56 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 3%.

El lunes 4 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 83 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 4%.

El martes 5 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 89 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 1%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 7%.

El miércoles 6 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 89 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 9%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 89 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 9%.
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