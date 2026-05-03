Clima en San Antonio, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para la semana del 4 de mayo al 8 de mayo
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 4 de mayo; además, cuál es el panorama para los próximos días
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para San Antonio, Texas, indica que el lunes 4 de mayo la temperatura rondará entre 64 y 84 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente nublado.
El organismo no informó la probabilidad de precipitación para este día.
Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 10 mph. La dirección será Sur.
El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente nublado.
El tiempo en la noche en San Antonio
- Velocidad y dirección del viento: 5 a 10 mph, Sur
- Probabilidad de precipitación: 0%
- Pronóstico: mayormente nublado
El pronóstico para los próximos días en San Antonio, Texas
El lunes 4 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 84 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 0%.
- A la noche, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 0%.
El martes 5 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 89 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 2%.
- A la noche, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 11%.
El miércoles 6 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 89 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 9%.
- A la noche, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 13%.
El jueves 7 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 21%.
- A la noche, se espera una temperatura de 61 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 24%.
El viernes 8 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos y tormentas eléctricas y luego probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 29%.
- A la noche, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas y luego probabilidad leve de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 31%.
LA NACION