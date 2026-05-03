Clima en San Antonio, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para la semana del 4 de mayo al 8 de mayo

El pronóstico del tiempo para San Antonio, Texas, indica que el lunes 4 de mayo la temperatura rondará entre 64 y 84 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente nublado.

El organismo no informó la probabilidad de precipitación para este día.

Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 10 mph. La dirección será Sur.

El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente nublado.

El tiempo en la noche en San Antonio



Velocidad y dirección del viento : 5 a 10 mph, Sur

: 5 a 10 mph, Sur Probabilidad de precipitación : 0%

: 0% Pronóstico: mayormente nublado

El pronóstico para los próximos días en San Antonio, Texas

El lunes 4 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 84 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El martes 5 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 89 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación : 2%.

: 2%. A la noche, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 11%.

El miércoles 6 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 89 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación : 9%.

: 9%. A la noche, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 13%.

El jueves 7 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 21%.

: 21%. A la noche, se espera una temperatura de 61 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 24%.

El viernes 8 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos y tormentas eléctricas y luego probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 29%.

: 29%. A la noche, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas y luego probabilidad leve de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 31%.