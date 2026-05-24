Finaliza en agosto: un pueblo de Texas se verá transformado por un parque de casas rodantes para trabajadores

La construcción de un parque de casas rodantes cerca de Abilene generará un cambio habitacional en el centro-oeste de Texas. El proyecto contempla una inversión total de 15 millones de dólares para alojar a trabajadores vinculados al desarrollo de un megacentro de datos.

A quiénes beneficiará el nuevo complejo habitacional en el centro-oeste de Texas

El predio Cottages at the Frontier estará destinado a trabajadores vinculados a Vantage Data Centers. Según Chron, las instalaciones ofrecerán espacios para casas rodantes a empleados relacionados con el campus Frontier, el megacentro tecnológico que la compañía desarrolla en la región.

Así se ve por dentro una unidad en el nuevo complejo habitacional de Texas Cottage at the Frontier

El centro de datos cercano contempla una inversión de US$25.000 millones en la región. El campus será el proyecto más grande dentro del portafolio global de Vantage Data Centers.

La megaestructura digital consta de 10 edificios principales dentro de una superficie de 1200 acres. El funcionamiento de este centro de almacenamiento de datos requiere el trabajo de más de 5000 empleados calificados.

Una presentación del plan urbano ante el Ayuntamiento de Abilene en enero detalló que el complejo de casas tendrá múltiples comodidades recreativas, como un gimnasio equipado, áreas verdes amplias, parques para mascotas y canchas deportivas.

Además, los residentes contarán con espacios de esparcimiento para disputar partidos de pickleball y voleibol de arena. El proyecto también incluye pabellones especiales para barbacoas bajo un contrato de arrendamiento por un período de 20 años.

Cómo es el nuevo complejo habitacional que abrirá en agosto en Texas

La edificación de este espacio residencial de alta capacidad estaba prevista para iniciar en marzo. Un documento presentado ante el Departamento de Licencias y Regulación de Texas (TDLR, por sus siglas en inglés) detalló los plazos estimados del plan inmobiliario.

De acuerdo con Chron, se estima que las obras civiles en el predio culminen sus trabajos en agosto. La planificación técnica del lugar abarca una extensión territorial de más de 4,7 millones de pies cuadrados de superficie (436.644 metros cuadrados).

El mapa de cómo será la distribución en el nuevo complejo de Texas Cottage at the Frontier

La infraestructura definitiva albergará 945 espacios individuales destinados a las casas rodantes. Al tiempo, el terreno seleccionado posee una extensión total de 109 acres situados en la calle 1202 Elmdale Drive.

Cottages at the Frontier comparte la misma calle con otro asentamiento, Elmdale RV Park, un desarrollo residencial complementario que tiene una capacidad estimada de 2300 espacios para este tipo de casas móviles.

Ese complejo alternativo figura como uno de los más grandes registrados en la historia del Estado de la Estrella Solitaria y también está destinado a trabajadores de centros de datos, según RV Travel.

Reacciones locales ante el proyecto del nuevo complejo habitacional de Texas

Los ciudadanos del distrito expresaron posturas diversas respecto de la velocidad del desarrollo estructural en la zona, según KTAB/KRBC. Varios residentes manifestaron temores antes de la aprobación final de la zonificación por el Ayuntamiento.

Las quejas vecinales sostienen que habrá un incremento en la congestión de vehículos sobre los accesos principales. Los propietarios temen la depreciación del valor de los inmuebles particulares y la industrialización del entorno rural.

Todo sobre el complejo de Texas que albergará a trabajadores de un centro de datos masivo

El suministro de agua potable y el uso compartido del recurso hídrico también generaron dudas adicionales entre los habitantes. Por su parte, las autoridades municipales validaron el cambio normativo para la obra.