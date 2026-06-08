Comida gratis en Texas para esta semana del 8 al 12 de junio: calendario y dónde entregan bolsas de alimentos

En Texas, varias organizaciones benéficas entregarán comida gratis durante esta semana del 8 al 12 de junio para las personas que pasan dificultades económicas. Para obtenerlas, no es necesario registrarse, pero sí es importante conocer el cronograma detallado para saber dónde ir a buscarlas.

Calendario y dónde entregan bolsas de alimentos gratis en Texas del 8 al 12 de junio

Entre las principales organizaciones de entrega de alimentos gratis figura North Texas Food Bank (NTFB), que trabaja para reducir la inseguridad alimentaria en el norte del estado. Los beneficiarios deben tener en cuenta que es crucial llegar temprano, ya que los productos se distribuyen por orden de llegada.

Los alimentos gratis del North Texas Food Bank se reparten por orden de llegada, por lo que es importante llegar temprano NTFB

Durante el año fiscal 2025, el NTFB distribuyó 116 millones de comidas y más de 45 millones de libras (20,4 millones de kilogramos) de productos frescos. De acuerdo con la entidad, su área de cobertura abarca 12 condados y más de 9200 millas cuadradas (23.828 kilómetros cuadrados).

Para la semana del 8 al 12 de junio, la agrupación tiene el siguiente cronograma, en asociación con la Catholic Charities de Dallas:

Día Ubicación Horario Lunes 8 de junio Our Lady of San Juan de los Lagos - Santa Teresita - 2601 Singleton Blvd., Dallas, TX 75212 Desde las 9 hs Martes 9 de junio CBO / Christian Benevolent Outreach - 1804 P Ave, Plano, TX 75074; Good Shepherd Garland - 1304 Main St., Garland, TX 75040; Mt. Gilead Baptist Church - 106 Harris St., Italy, TX 76651; Portfolio Resident Fairway Village - 513 Cold Town Ln, Dallas, TX 75211; Iglesia Amiel - 205 S. Bell St., Rose City, TX 75189; Northway Christian Church - 7202 W. Northwest Hwy, Dallas, TX 75225; David Daniels Elementary - 801 S.W. 19th Street Grand Prairie, TX 75051; Redeemer Baptist/KEF International - 1301 East Plano Pkwy., Plano, TX 75074; New Birth Baptist Church - 444 W. Ledbetter Dr., Dallas, TX 75224 7.45 hs en CBO; 9 hs en Good Shepherd Garland; Mt. Gilead Baptist Church; Portfolio Resident; 11.30 hs en Iglesia Amiel; Northway Christian Church; 13 hs en David Daniels Elementary; Redeemer Baptist; y en New Birth Baptist Church Miércoles 10 de junio St. Francis (Whitesboro) - 807 N. Union St., Whitesboro, TX 76273; Sam Rayburn Memorial VA - 1201 E 9th St., Bonham, TX 75418; St. Ann - 180 Samuel Blvd., Coppell, TX 75019; CBO / St. Patrick Catholic Church - 9643 Ferndale Rd., Dallas, TX 75238; Feed the Streetz Outreach/Roosevelt Highschool - 525 Bonnie View Rd, Dallas, TX 75203; Harvest Baptist - 8930 FM 1390, Scurry, TX 75158 9 hs en St. Francis; Sam Rayburn Memorial; St. Ann; 12.30 hs en CBO; y 13 hs en Feed the Streetz Outreach; Harvest Baptist Jueves 11 de junio Our Lady of Perpetual Help - 2517 Anson Rd., Dallas, TX 75235; Sacred Heart Rowlett - 3905 Hickox Rd, Rowlett, TX 75089; Villas of Lancaster - 2531 West Pleasant Run Road, Lancaster, TX 75146; Mt. Carmel Baptist Church/DCHSSTD Division - 3122 Metropolitan Ave., Dallas, TX 75215; St. Michael’s - 411 Paula Rd, McKinney, TX 75069; Strong Tower Temple - 705 SW. 19th St., Grand Prairie, TX 75051; Our Savior Lutheran/Texas Health - 3003 Horizon Rd. Rockwall, TX 75032; Portfolio Riverstation Apartments - 220 Stoneport Dr. Dallas, TX 75217 9 hs en Our Lady of Perpetual Help; Sacred Heart Rowlett; Villas of Lancaster; Mt. Carmel Baptist Church; 13 hs en St. Michael’s; Strong Tower Temple; Our Savior Lutheran; y Portfolio Riverstation Apartments Viernes 12 de junio Christ Apostolic Church Vineyard - 14000 Preston Rd, Dallas, TX 75254; Strong Arms COGIC - 135 Pemberton Hill, Dallas, TX 75217; Iglesia Episcopal San Francisco de Asís - 11540 Ferguson Rd., Dallas, TX 75228; Cardinal Farrell: CCD Education - 4550 W. Davis, Dallas, TX 75211; Portfolio Juniper Pointe - 2600 Tabor Parkway, Kaufman, TX 75142 9 hs en Christ Apostolic Church Vineyard; Strong Arms COGIC; Iglesia Episcopal San Francisco de Asís; Cardinal Farrell: CCD Education; Portfolio Juniper Pointe

El North Texas Food Bank es una organización sin fines de lucro dedicada a cerrar la brecha del hambre en el norte de Texas

Entrega de alimentos gratis en Texas de las Catholic Charities de Dallas

Además de su colaboración para las despensas móviles de NTFB, la organización religiosa cuenta con un cronograma fijo para este mes, que también aplica para la semana del 8 al 12 de junio.

La organización benéfica, establecida formalmente en 1941 y constituida de manera independiente de la Diócesis Católica de Dallas en 1997, señala que durante el último año atendió a más de 212 mil personas y familias mediante cerca de 40 programas.

El calendario para el período mencionado es el siguiente:

Días y horarios Ubicación Dirección Martes, jueves y sábado: 8 hs; 10 hs; 12 hs; y 14 hs Miércoles y viernes: 12 y 15 hs Jan Pruitt Community Pantry 123 Alexander Ave, Lancaster TX 75146 Lunes de 9.30 a 11 hs Our Lady of San Juan de Lagos – Santa Teresita 2601 Singleton Blvd. Dallas, TX 75212 Jueves de 9.30 a 11 hs Our Lady of Perpetual Help 7617 Cortland Ave, Dallas, TX 75235 Martes a sábado de 8 a 12 hs Ennis Container Pantry 401 East Lampasas St., Ennis, TX 75119 Martes, jueves y sábado: 8 hs; 10 hs; 12 hs; y 14 hs

Miércoles y viernes: 10 hs a 13 hs Joe’s Pantry 8102 Lyndon B. Johnson Fwy, Dallas, TX 75251

North Texas Food Bank: requisitos para recibir cajas de alimentos para adultos mayores

Además de las despensas móviles, otro beneficio disponible a través del NTFB es el Programa Suplementario de Alimentos Básicos (CSFP, por sus siglas en inglés), una iniciativa destinada a adultos mayores de bajos ingresos.

Mediante este plan, conocido localmente como Personas y Nutrición (PAN, por sus siglas en inglés), los participantes que cumplan con los requisitos pueden recibir una caja mensual con alimentos no perecederos suministrados por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés). La asistencia está disponible para residentes de los siguientes condados:

Dallas

Collin

Ellis

Hunt

Kaufman

Fannin

Delta

Hopkins

Lamar

Grayson

Rockwall

Navarro

Para acceder al beneficio, los solicitantes deben:

Tener 60 años o más.

Residir en uno de los 12 condados atendidos por el programa.

Cumplir con los límites de ingresos establecidos por las autoridades.

La despensa con comida gratis más cercana a un domicilio puede consultarse en el sitio web de NTFB

La ayuda es especialmente oportuna en un contexto en el que la problemática es cada vez más acuciante. En abril de 2026, la inflación anual alcanzó el 3,8%, impulsada por el impacto de cinco años de costos elevados y la crisis energética derivada de la guerra con Irán, según un análisis de CNN.

A su vez, de acuerdo con Feeding America, más de 48 millones de personas en el país norteamericano enfrentan inseguridad alimentaria. Junto con las organizaciones mencionadas, otros grupos ofrecen comida para luchar contra esta problemática:

Feeding America : más de 200 bancos de alimentos regionales, apoya a unas 60.000 despensas, comedores comunitarios y programas de comida.

: más de 200 bancos de alimentos regionales, apoya a unas 60.000 despensas, comedores comunitarios y programas de comida. The Salvation Army : una de las organizaciones más antiguas, ofrece despensas de alimentos gratuitas y también sirve despensas en albergues.

: una de las organizaciones más antiguas, ofrece despensas de alimentos gratuitas y también sirve despensas en albergues. Meals on Wheels America: se enfoca especialmente en personas mayores o con discapacidad, realiza entregas a domicilio y se apoya en 5000 comunidades locales.