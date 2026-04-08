La ley firmada por Abbott en Texas que limitaría a los migrantes con food trucks y entra en vigor el 1° de julio

A partir de una ley de Texas que fue firmada por el gobernador Greg Abbott, migrantes con food trucks tendrán problemas. La norma obliga a que los comerciantes obtengan una licencia para desempeñarse en esta profesión. El problema para muchos extranjeros es que el estado comenzará a requerir prueba de estadía legal para otorgar esta documentación.

Texas exigirá licencia obligatoria para food trucks

Las nuevas reglas se desprenden de la HB 2844, que fue firmada por el gobernador Abbott. Entre otras cuestiones, la normativa obliga a este tipo de trabajadores a obtener una licencia estatal para desarrollar la actividad.

La nueva ley de Texas obligará a migrantes que operen un food truck a obtener una licencia estatal

De acuerdo con el texto de la ley, estas son las claves sobre este punto:

En Texas será obligatorio obtener una licencia emitida para operar como vendedor ambulante de comida en el estado.

en el estado. La norma establece que se requerirá un registro independiente por cada vehículo que se opere.

que se opere. Además, los conductores deben poseer una licencia de conducir comercial vigente si la categoría del vehículo lo requiere bajo el Código de Transportes.

si la categoría del vehículo lo requiere bajo el Código de Transportes. Sumado a la habilitación de operación, el vendedor debe cumplir con todas las leyes sobre seguridad alimentaria de Texas. Esto incluye las certificaciones de seguridad de los alimentos que sean requeridas.

En el texto, la HB 2844 también establece que sus artículos prevalecen sobre todas las normas locales. Por lo cual, ninguna disposición municipal podrá anular estas reglas.

De acuerdo con lo que establece el texto, la ley de Texas, que firmó Abbott, comenzará a regir a partir del 1° de julio de este año.

La nueva ley de Texas sobre licencias para vendedor de alimentos comenzará a regir el 1° de julio Facebook Greg Abbott - Facebook Greg Abbott

Texas exigirá licencia obligatoria para food trucks

Según una normativa que aprobó recientemente la Comisión de Licencias y Regulaciones (TDLR, por sus siglas en inglés), el estado comenzará a aplicar mayores controles sobre la otorgación de estos documentos.

A partir del 1° de mayo, los solicitantes de las licencias profesionales deberán presentar una prueba de presencia legal en EE.UU. para que se entregue la documentación. Por lo tanto, los migrantes irregulares se verán imposibilitados de tramitarla.

Además de a vendedores ambulantes de comida, la medida también afectará a otros trabajadores como electricistas, contratistas, conductores comerciales, cosmetólogos, peluqueros y barberos.

El cálculo es que la modificación impactaría en aproximadamente 18.000 licencias (el 2% del total), las cuales no están vinculadas a un número de Seguro Social.

Los tres tipos de inspecciones de salud que dispone la ley HB 2844 de Texas sobre vendedores ambulantes de alimentos

La limitación profesional para migrantes con food trucks y otros tipos de vendedores de alimentos pasará por la imposibilidad de obtener una licencia profesional, que será un requisito para realizar este tipo de actividades comerciales.

Sin embargo, en lo referido a venta de alimentos, la ley firmada por Abbott también definió tres tipos de inspecciones de salud. Cuando la norma de Texas comience a regir el 1° de julio, estos serán los grados: