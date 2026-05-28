Abbott refuerza el sistema de acogida familiar en Texas tras el impacto de las detenciones del ICE a migrantes

El gobernador Greg Abbott anunció que el estado de Texas se sumará al programa federal de “A Home For Every Child“ (Una casa para cada niño, en español) con el objetivo de fortalecer el sistema de acogida familiar para menores que son separados de sus padres por las políticas migratorias. El anuncio se realizó este miércoles, durante el Mes Nacional del Acogimiento Familiar en Estados Unidos.

Deportaciones en Texas: cómo pueden afectar a niños ciudadanos y al sistema de acogida

La decisión se tomó ante el aumento de las detenciones y deportaciones llevadas a cabo en el último tiempo. La Institución Brookings informó que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) incrementó los operativos dentro del país norteamericano tras eliminar las protecciones especiales en lugares sensibles como escuelas, hospitales e iglesias.

Según un informe del Centro de Estudios de Migración (CMS, por sus siglas en inglés), estas políticas afectan a unos 5,62 millones de niños estadounidenses que viven con al menos un familiar sin estatus migratorio legal. En Texas, el 7,5% de los menores con ciudadanía podrían quedar sin el cuidado de sus padres por los procesos de deportación.

Frente a esta situación, Abbott aseguró en un comunicado oficial que el estado trabajará junto al gobierno federal para mejorar el sistema de protección infantil. “Al eliminar normas y reglamentos innecesarios, ayudaremos a más niños a encontrar estabilidad y esperanza”, declaró.

Además, el gobernador texano aseguró: “Junto con nuestros socios federales, lograremos mejorar los resultados para los niños en nuestro sistema de acogimiento familiar actual”.

A Home for Every Child: qué busca la iniciativa federal a la que se suma Texas

La iniciativa de A Home For Every Child es impulsada por la Administración para Niños y Familias (ACF, por sus siglas en inglés) y tiene como objetivo aumentar la cantidad de hogares para menores dentro del sistema de acogida estadounidense. El programa intenta lograr que haya más familias disponibles que jóvenes sin custodia.

Alex J. Adams, secretario de la ACF, destacó que Texas busca priorizar las necesidades de los menores al reducir obstáculos para quienes desean convertirse en familias de acogida. Actualmente, el sistema enfrenta una falta de hogares habilitados para cuidar niños en distintas partes de Estados Unidos.

La iniciativa "A Home For Every Child" busca que haya más familias que niños en lugares de acogida ACF

Texas y foster care: las medidas para sumar hogares de acogida y cuidadores familiares

El Departamento de Servicios para la Familia y de Protección de Texas presentó varias acciones para reforzar el sistema de acogida. Con estas medidas, el estado busca ampliar la búsqueda de nuevas familias mediante el uso de datos en todo el estado y simplificar trámites para que familiares cercanos o adultos de confianza puedan obtener licencias como cuidadores.

El plan también pretende fortalecer programas que ayuden a mantener unidas a las familias antes de que los niños deban ingresar al sistema de acogida por el accionar del ICE. Además, Texas utilizará información en tiempo real para detectar faltantes de hogares disponibles y encontrar ubicaciones más adecuadas para cada menor.

En el comunicado oficial, Greg Abbott aseguró que eliminar regulaciones innecesarias permitirá dar mayor estabilidad a los niños afectados en el territorio texano.

Familias migrantes en EE.UU.: las barreras para cuidar a menores tras una deportación

Uno de los principales problemas del sistema aparece cuando familiares sin documentos intentan hacerse cargo de los menores. Aunque las recomendaciones de bienestar infantil priorizan que los jóvenes permanezcan con familiares directos, muchos estados exigen un estatus migratorio legal para otorgar licencias oficiales de cuidado.

Departamento de Servicios para la Familia y de Protección de Texas busca garantizar el cuidado de los niños afectados por las deportaciones @governorabbott

Un informe de Brookings advierte que, cuando no existe un plan claro de cuidado o hay dudas sobre la seguridad del menor, el sistema estatal termina interviniendo. Según estimaciones, cerca de 66.000 niños podrían ingresar al sistema de acogida familiar en Estados Unidos como consecuencia del aumento de las deportaciones.