Confirmado en Texas: cuándo inician las clases y el ciclo escolar 2026 en Houston y San Antonio

Las autoridades escolares de las ciudades de Texas confirmaron los cronogramas para el periodo lectivo 2026-2027. Los distritos de Houston y San Antonio publicaron las fechas oficiales para el retorno de los estudiantes a las clases.

Cuándo comienzan las clases en Houston

El Distrito Escolar Independiente de Houston (HISD, por sus siglas en inglés) fijó el lunes 10 de agosto como el primer día de clases para el ciclo 2025-2027. Los miembros de la junta escolar ratificaron esta decisión en enero.

Las escuelas en Houston comenzarán las clases el lunes 10 de agosto Freepik

HISD es el sistema de educación pública de mayor tamaño en el estado y atiende a miles de alumnos cada año. El distrito publicó una versión completa e imprimible del calendario en su portal web para consulta pública.

El cronograma académico incluye varios períodos de descanso obligatorios:

Acción de Gracias: abarca del 23 al 27 de noviembre.

abarca del 23 al 27 de noviembre. Vacaciones de invierno: comienzan el 21 de diciembre y terminan el 31 de diciembre. Los estudiantes regresan a los salones el martes 5 de enero después de una jornada de capacitación docente el día anterior.

comienzan el 21 de diciembre y terminan el 31 de diciembre. Los estudiantes regresan a los salones el martes 5 de enero después de una jornada de capacitación docente el día anterior. Receso de primavera: el calendario reserva la semana del 8 al 12 de marzo.

Finalmente, el último día de actividades para los alumnos será el viernes 28 de mayo.

En qué fecha arrancan las clases en San Antonio

San Antonio cuenta con más de una docena de distritos y cada uno tiene autonomía para fijar su propio calendario escolar. Esta independencia provoca que los niños de un mismo vecindario puedan retomar sus estudios en fechas diferentes.

Según San Antonio Moms Network, las fechas de apertura para los principales distritos de la zona son:

Northside ISD: 10 de agosto.

10 de agosto. South San Antonio ISD: 10 de agosto.

10 de agosto. East Central ISD: 10 de agosto.

10 de agosto. San Antonio ISD: 12 de agosto.

12 de agosto. Harlandale ISD: 12 de agosto.

12 de agosto. Southside ISD: 12 de agosto.

12 de agosto. Judson ISD: 12 de agosto.

12 de agosto. Boerne ISD: 12 de agosto.

12 de agosto. Fort Sam Houston ISD: 12 de agosto.

12 de agosto. Randolph Field ISD: 13 de agosto.

13 de agosto. Schertz-Cibolo-Universal City ISD: 13 de agosto.

13 de agosto. North East ISD: 17 de agosto.

17 de agosto. New Braunfels ISD: 17 de agosto.

17 de agosto. Somerset ISD: 17 de agosto.

17 de agosto. Alamo Heights ISD: 19 de agosto.

19 de agosto. Southwest ISD: 24 de agosto.

24 de agosto. Comal ISD: 25 de agosto.

25 de agosto. Edgewood ISD: Fecha sujeta a variaciones por cada plantel escolar.

En San Antonio, las fechas de inicio de clases varían según cada distrito escolar Freepick (pvproductions)

Los distritos de Northside y East Central lideran el regreso a clases como los más tempraneros. En cambio, Southwest ISD y Comal ISD aparecen al final de la lista con las fechas de inicio más tardías durante el mes de agosto.

Qué pasa con las clases de las escuelas chárter y privadas en Houston

Las escuelas de tipo chárter en la ciudad de Houston suelen operar con sus propios esquemas y calendarios para el inicio de clases. Por ejemplo, la institución YES Prep lo hará entre el 12 y el 13 de agosto para los alumnos de los distintos grados.

El programa TEFA en Texas ofrece financiación para estudiantes

Según el sitio Hello Subs, lo mismo puede ocurrir con las instituciones privadas. Por este motivo, los especialistas recomiendan a las familias verificar con tiempo las fechas indicadas por cada establecimiento de forma particular.