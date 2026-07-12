Texas fija dos fechas clave para padres con niños en las escuelas: qué deben hacer antes del 15 y del 31 de julio

La Contraloría de Cuentas Públicas de Texas inició la distribución de fondos iniciales para el programa de Cuentas de Libertad Educativa de Texas (TEFA, por sus siglas en inglés). Cerca de 73.000 estudiantes comenzaron a recibir sus becas estatales este mes de julio para costear diversos servicios y materiales académicos, pero deben tener en cuenta las fechas límite del 15 y 31 de julio.

Qué familias deben elegir una escuela TEFA antes del 15 de julio

Si bien la distribución masiva de fondos comenzó el 1° de julio, algunas familias recibieron la confirmación de su financiación antes del 22 de junio. Según el comunicado oficial, ese grupo específico tiene como fecha límite el 15 de julio para seleccionar formalmente una institución educativa participante dentro del sistema estatal.

La familias tienen tiempo hasta el 15 de julio para seleccionar una institución educativa Fotomontaje generado con IA

Posteriormente, la escuela elegida dispone de tiempo hasta el 31 de julio para validar y confirmar la matrícula del estudiante. Este trámite se realiza exclusivamente a través del portal oficial TEFA para garantizar la continuidad del financiamiento asignado a la familia en cuestión.

Qué es el programa TEFA y cuánto dinero recibenlos estudiantes en Texas

El programa TEFA es el “esfuerzo de elección escolar más extenso” implementado en EE.UU. hasta la fecha, según la Contraloría de Cuentas Públicas de Texas. La iniciativa busca ofrecer a los padres opciones educativas personalizadas con el fin de permitir el uso de fondos estatales para cubrir gastos en escuelas privadas, materiales didácticos o tutorías.

El esquema de entrega de dinero varía según el tipo de educación elegida por los beneficiarios. Los estudiantes que reciben educación en casa obtienen su beca completa de 2000 dólares desde el inicio, mientras que los alumnos de escuelas privadas reciben el beneficio en tres cuotas escalonadas.

El programa TEFA de Texas ofrece becas de US$2000 para estudiantes seleccionados Imagen compuesta

Qué gastos educativos cubren los fondos TEFA y cómo funciona el mercado digital

El programa incluye el lanzamiento del Mercado TEFA, una plataforma en línea diseñada para realizar compras de productos educativos aprobados. Los fondos solo pueden utilizarse a través de este portal seguro.

El mercado digital (o marketplace en inglés) cuenta con más de 54.000 artículos disponibles, desde libros de texto básicos hasta herramientas tecnológicas para estudiantes con discapacidades. Casi 2400 proveedores forman parte de esta red inicial que no cobra tarifas adicionales por publicar o vender sus servicios.

La gestión financiera del programa prioriza la protección del dinero de los contribuyentes mediante un esquema de control robusto. La Contraloría someterá el programa a tres auditorías independientes, que incluyen revisiones internas y supervisiones externas, para rastrear cada dólar invertido en la educación de los menores.

El programa TEFA en Texas ofrece financiación para estudiantes

Las familias que aún se encuentran en lista de espera podrán acceder a la ayuda en tandas futuras a medida que se liberen cupos. Aquellos beneficiarios que reciban la noticia de su aceptación contarán con un período de cuatro semanas para completar el proceso de confirmación de matrícula.

La oficina de la Contraloría interina, liderada por Kelly Hancock, subrayó la importancia de ofrecer una experiencia de primera clase para los participantes. Este programa aspira a transformar el panorama educativo texano con una mayor flexibilidad a miles de familias residentes en el estado.

Para cualquier duda sobre el proceso o búsqueda de proveedores, los padres pueden consultar el portal web oficial de Education Freedom Texas. La organización Odyssey también brinda asistencia directa a quienes necesiten soporte adicional para localizar servicios educativos específicos para sus hijos.