Ganó Abbott: el último fallo sobre la ley de los Diez Mandamientos que impacta en las escuelas de Texas

Un tribunal federal de apelaciones respaldó la ley S.B. 10 de Texas que exige colocar los Diez Mandamientos en aulas de escuelas públicas, en una decisión que representa una victoria para el gobernador Greg Abbott y para los promotores de la medida.

Un tribunal avaló la ley de los Diez Mandamientos para escuelas de Texas

La decisión fue emitida por la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito, que determinó que la ley no viola la Constitución de Estados Unidos en lo referente a la separación entre Iglesia y Estado, según AP.

Con este fallo, se levantan los bloqueos previos de tribunales inferiores y la medida puede avanzar en su aplicación mientras continúan las disputas legales.

El mensaje de Greg Abbott sobre la medida @GregAbbott_TX

La ley, impulsada por legisladores estatales y firmada en Texas, obliga a que los Diez Mandamientos sean exhibidos en un lugar visible dentro de las aulas de escuelas públicas.

Tras conocerse la decisión, Abbott celebró el fallo en su cuenta oficial de X, donde destacó que refuerza valores fundamentales en la educación de Texas.

El debate sobre la ley en las escuelas de Texas

Los opositores de esta legislación, como la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), llevaron el caso a la corte porque aseguran que exhibir los Diez Mandamientos en las aulas es proselitismo entre los estudiantes. Desde su perspectiva, se buscaba adoctrinar religiosamente a los estudiantes.

Sin embargo, con la actual decisión se argumentó que la ley no vulnera los derechos de los padres ni de los estudiantes.

“Ningún niño está obligado a recitar los Mandamientos, creer en ellos o afirmar su origen divino”, dice el fallo, según AP.

Un monumento en granito a los 10 Mandamientos se ve en el terreno del Capitolio de Texas Eric Gay - AP

En consecuencia, la ACLU afirmó que impugnará el fallo ante la Corte Suprema de EE.UU.

“Estamos profundamente decepcionados con la decisión de hoy. El fallo del tribunal va en contra de los principios fundamentales de la Primera Enmienda y de la jurisprudencia vinculante del Tribunal Supremo de los Estados Unidos”, dijeron opositores, según Telemundo Dallas.

Qué dice la ley de los Diez Mandamientos en Texas

La ley obliga a las escuelas a colocar los carteles de la ley en un lugar visible. El texto debe tener buen tamaño y una tipografía legible. Los carteles deben tener una medida de 40 centímetros de ancho y 50 centímetros de alto (16 pulgadas de ancho por 20 pulgadas de alto).

Greg Abbott aprobó el proyecto SB 10, que impone la exhibición obligatoria de los Diez Mandamientos en todas las aulas públicas del estado X (@UpdateNews724)

Por otro lado, el cartel debe estar escrito tal como lo establece el gobierno de Texas en su página oficial:

“Los Diez Mandamientos

YO SOY EL SEÑOR tu Dios.

No tendrás otros dioses delante de mí.

No te harás ninguna imagen tallada.

No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano.

Acuérdate del día de reposo para santificarlo.

Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días sean largos sobre la tierra, tierra que el Señor tu Dios te da.

No matarás.

No cometerás adulterio.

No robarás.

No darás falso testimonio contra tu prójimo.

No codiciarás la casa de tu prójimo.

No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su ganado, ni nada que sea de otro.”