Confirmado en Texas hoy: hasta cuándo se extiende la declaración de peligro en playa y alerta de tormenta tropical

Las autoridades mantienen activas distintas alertas meteorológicas en la costa de Texas debido al avance de la tormenta tropical Bertha y al aumento del riesgo en las playas del golfo. Aunque el sistema no provocaría impactos significativos en la mayor parte del sureste del estado, sí continúan vigentes avisos para sectores costeros por corrientes de resaca, vientos y condiciones marítimas peligrosas, por lo que las recomendaciones oficiales apuntan a extremar las precauciones durante toda la jornada.

Tormenta tropical Bertha en Texas: condados costeros bajo advertencia

De acuerdo con el mapa de alertas del Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés), la declaración local sobre la tormenta tropical Bertha indica que el sistema continúa desplazándose hacia el oeste al sur de la costa de Louisiana, con un escenario que, por el momento, no anticipa impactos significativos para el sureste de Texas. Aun así, permanecen vigentes varias advertencias preventivas debido a la cercanía del fenómeno con la costa.

Satélite De La NOAA Hoy

La advertencia de tormenta tropical continúa en vigor para las siguientes áreas:

Península de Bolívar .

. Islas de Brazoria .

. Condado de Chambers .

. Costa de Brazoria .

. Costa de Galveston .

. Isla de Galveston.

El informe señala que, durante la madrugada, Bertha se encontraba aproximadamente a 160 millas (257 kilómetros) al este de Galveston, con vientos máximos sostenidos de 45 millas por hora (72 km/h) y desplazándose hacia el oeste a 13 millas por hora (21 km/h).

También prevé que el ciclón vuelva a tocar tierra durante la tarde sobre la costa alta de Texas, ya debilitado, como tormenta tropical débil o depresión tropical.

Corrientes de resaca en Texas: hasta cuándo rige el aviso para las playas

Además de la alerta relacionada con Bertha, continúa activa una declaración de peligro en playa para varios sectores del litoral del golfo.

Según la información oficial publicada por el NWS, esta declaración comenzó en la madrugada de este jueves y permanecerá vigente hasta altas horas de la noche. La medida alcanza a las playas orientadas hacia el golfo, incluidas:

Península de Matagorda .

. Playas del condado de Brazoria .

. Isla de Galveston .

. Península de Bolívar.

El principal motivo de esta declaración es la presencia de fuertes corrientes de resaca, capaces de arrastrar incluso a nadadores experimentados mar adentro y alejarlos rápidamente de la costa hacia aguas más profundas. Por ese motivo, la recomendación oficial es permanecer fuera del agua mientras duren estas condiciones.

Bertha llega a Texas: vientos, daños menores y cortes eléctricos previstos

Aunque el pronóstico mantiene un escenario relativamente favorable para gran parte del sureste de Texas, el informe advierte que algunos sectores costeros sí podrían experimentar efectos limitados asociados al sistema tropical.

Las áreas que continúan bajo advertencia incluyen la península de Bolívar, las islas y costas de Brazoria, el condado de Chambers, y la isla y costa de Galveston SPC

Entre los posibles impactos mencionados para zonas costeras de los condados de Chambers, Galveston y Brazoria figuran daños menores en porches, cobertizos, toldos y viviendas móviles sin anclaje, caída de ramas de gran tamaño, árboles derribados de forma aislada, daños en cercos y señales de tránsito, además de carreteras parcialmente bloqueadas por escombros y cortes dispersos en los servicios de electricidad y comunicaciones.

Para el resto del sureste del estado, la evaluación oficial sostiene que se esperan pocos o ningún impacto relacionado con el viento asociado a la tormenta.

Marejada ciclónica y lluvias de Bertha: riesgos para la costa de Texas

La declaración meteorológica también contempla otros riesgos localizados mientras la tormenta tropical Bertha continúa desplazándose por el noroeste del Golfo de México.

Se pronostica que la tormenta toque tierra durante la tarde sobre la costa alta de Texas con una intensidad debilitada, catalogada como tormenta tropical menor o depresión NWS

En la península de Bolívar existe la posibilidad de marejada ciclónica con inundaciones costeras localizadas en áreas bajas y cercanas a la línea de playa. Asimismo, podrían registrarse erosión moderada de playas, oleaje fuerte, afectaciones menores en muelles y marinas, además de persistentes corrientes de resaca.

En cuanto a las precipitaciones, el informe limita el mayor riesgo al sur del condado de Matagorda, donde podrían presentarse inundaciones localizadas por lluvias intensas, crecidas rápidas en pequeños cursos de agua, anegamientos en sectores vulnerables y algunos cierres temporales de caminos y puentes.