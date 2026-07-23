Noticias de Texas hoy: avanza la tormenta tropical Bertha y su trayectoria continúa hacia Houston y San Antonio

La jornada de este jueves estará marcada por el avance de la tormenta tropical Bertha, un sistema que vuelve a acercarse a la costa de Texas tras haber tocado tierra previamente en Louisiana. Además del ciclón, una combinación de frentes, humedad tropical y calor extremo favorecerá un escenario de tiempo muy activo en distintas zonas de Estados Unidos.

Trayectoria de Bertha en Texas: cuándo tocará tierra y qué zonas están bajo alerta

De acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) y el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés), la tormenta tropical Bertha desplazó este jueves a lo largo de la costa norte del Golfo de México, y llevará precipitaciones sobre sectores costeros cercanos a Louisiana y Texas.

Satélite De La NOAA Hoy

Las advertencias por tormenta tropical permanecerán vigentes para las aguas costeras de Louisiana y la parte superior de la costa del Golfo de Texas hasta las últimas horas del día.

El pronóstico anticipa que el sistema transportará abundante humedad tropical hacia el sur de Texas, donde el viernes esa humedad interactuará con perturbaciones en niveles altos de la atmósfera y un frente casi estacionario.

Esa combinación favorecerá nuevas tormentas de desplazamiento lento capaces de producir lluvias excesivas, inundaciones costeras y anegamientos localizados.

Según detalló FOX Weather, Bertha volvió a internarse sobre las aguas del norte del Golfo de México después de haber tocado tierra por primera vez en St. Bernard Parish, en Louisiana, durante la tarde del miércoles. Posteriormente, el ciclón aceleró hacia la costa de Texas, donde se espera un segundo impacto durante este jueves.

Los pronósticos de Fox Weather y del NHC coinciden en que, de no mediar cambios, la trayectoria de Bertha hará que la tormenta pase por el sur de ciudades pobladas como Houston y San Antonio entre este jueves y el viernes, a medida que pierde intensidad.

Bertha amenaza con lluvias torrenciales entre Matagorda Bay y Corpus Christi

El escenario más preocupante para este jueves estará relacionado con las precipitaciones intensas. El NWS prevé que la humedad tropical favorecerá el desarrollo de tormentas capaces de descargar grandes cantidades de agua en poco tiempo, especialmente sobre el litoral del sur de Texas.

a interacción del sistema con perturbaciones en altura y un frente estacionario dejará precipitaciones de lenta evolución y acumulados elevados en el sur de Texas durante el viernes NWS

Por su parte, FOX Weather señaló que existirá una ventana de entre tres y seis horas durante la cual podrían registrarse lluvias muy intensas entre Matagorda Bay y las inmediaciones de Corpus Christi, siempre que la estructura de Bertha conserve una organización suficiente mientras se aproxima a la costa.

A esto se sumará el peligro de inundaciones costeras. El Centro Nacional de Huracanes indicó que la combinación de la marejada ciclónica con la marea alta podrá elevar el nivel del agua entre uno y tres pies (0,3 y 0,9 metros) por encima del terreno normalmente seco desde Mississippi hasta Port Bolivar, en Texas.

Además, continuarán las corrientes de resaca potencialmente peligrosas a lo largo de la costa norte del golfo de México y parte del litoral del golfo de Florida.

Frente frío y humedad tropical elevan el riesgo de inundaciones en el sureste de EE.UU.

El NWS pronosticó que un frente frío avanzará hacia el Valle de Tennessee, el sureste del país norteamericano y el Atlántico Medio, donde luego quedará prácticamente estacionario.

La presencia de aire cálido y muy húmedo favorecerá el desarrollo de lluvias y tormentas eléctricas generalizadas durante este jueves.

Debido al lento desplazamiento del frente, las células tormentosas podrán repetirse sobre las mismas áreas, lo que incrementará la posibilidad de inundaciones repentinas en sectores del sur del Atlántico Medio, las Carolinas y gran parte del sureste.

El riesgo continuará durante el viernes, cuando la frontera frontal permanezca casi inmóvil mientras aumenta la inestabilidad atmosférica, lo que permitirá otra ronda de precipitaciones intensas.

El SPC alerta por ráfagas dañinas y granizo en Texas, Kansas y Oklahoma

El Centro de Predicción de Tormentas (SPC, por sus siglas en inglés) informó que, además de la influencia directa de Bertha, existirán condiciones favorables para tormentas fuertes en distintos sectores del país norteamericano.

El organismo estableció un riesgo leve de tormentas severas sobre partes del oeste de Kansas, aunque también advirtió sobre la posibilidad de fenómenos aislados con ráfagas dañinas desde la costa central de Texas hasta el extremo sur del estado.

El SPC también anticipó tormentas con granizo de gran tamaño y vientos severos sobre sectores de las Grandes Llanuras, especialmente entre el noreste de Colorado, el oeste de Kansas y partes de Oklahoma y Texas.

El Centro de Predicción de Tormentas indicó un riesgo leve de ráfagas dañinas, vientos fuertes y caída de granizo grande en zonas de Kansas, Colorado, Oklahoma y Texas SPC

Terremoto de magnitud 5,1 en Texas: dónde fue el epicentro y hasta dónde se sintió

En medio del complejo panorama meteorológico, FOX Weather informó que durante la madrugada del jueves un terremoto de magnitud 5 se registró cerca de la localidad de Miami, en el Panhandle de Texas, aproximadamente a 24 millas (38 kilómetros) al sureste de esa ciudad.

El epicentro se ubicó a 3,42 millas (5,5 kilómetros) de profundidad, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés). El movimiento fue percibido en Amarillo, Oklahoma City e incluso en Tulsa, aunque hasta el momento del informe no se habían reportado daños materiales ni personas heridas.

De acuerdo con el registro histórico del USGS, se trata del terremoto más fuerte documentado en el Panhandle de Texas y apenas el cuarto sismo de magnitud 4 o superior registrado en esa región desde 1900.