Confirmado por Abbott: cómo las instalaciones militares de Texas tuvieron un impacto de US$148.000 millones

Las instalaciones militares de Texas generaron una producción económica estimada de 148.800 millones dólares y respaldaron 628.884 empleos durante el período 2025-2026, según un estudio presentado por el gobernador Greg Abbott. El informe analizó la contribución de las principales bases estadounidenses ubicadas en el estado y concluyó que su actividad sigue siendo fundamental para el crecimiento económico regional, además de su papel estratégico para la defensa nacional.

Bases militares de Texas respaldan 628.884 empleos y generan US$148.800 millones

De acuerdo con los resultados de un análisis de la Contraloría de Texas, difundidos por la Oficina del gobernador y la Texas Military Preparedness Commission, estas operaciones sostuvieron 628.884 puestos de trabajo directos e indirectos, de los cuales 212.524 correspondieron a empleos directos vinculados con actividades militares.

“Texas se enorgullece de albergar 15 importantes instalaciones militares de Estados Unidos y el cuartel general del Army Transformation and Training Command”, afirmó Abbott al presentar el estudio.

La investigación determinó que la actividad vinculada a la presencia militar se extiende mucho más allá de las funciones relacionadas con la defensa. Los recursos movilizados por estas operaciones impulsan sectores como la construcción, el comercio minorista, los servicios profesionales, el transporte y el mercado inmobiliario.

Además de los efectivos de las Fuerzas Armadas, el análisis incluyó a empleados civiles, contratistas, familiares dependientes y otros trabajadores asociados a las operaciones de las bases. El gasto generado por estos grupos tiene efectos directos sobre las economías locales y contribuye al desarrollo de numerosas comunidades.

Abbott destacó que estos complejos cumplen una doble función. Por un lado, fortalecer la seguridad nacional. Por el otro, actuar como motores económicos para distintas regiones del estado.

Qué factores midió el estudio sobre las instalaciones militares de Texas

El relevamiento examinó la contribución económica de las personas y organizaciones vinculadas con las instalaciones militares distribuidas en Texas. Para elaborar las estimaciones, la Contraloría analizó salarios, contratos, compras, inversiones y otros gastos asociados a la presencia militar.

También se consideró el impacto generado por empresas proveedoras que trabajan de forma directa o indirecta con organismos de defensa. Según el gobierno estatal, esto favorece la creación de oportunidades laborales y contribuye a la expansión de sectores económicos vinculados con el personal de las bases y sus familias.

Vivienda, comercios y empleo reciben el impacto de las bases militares de Texas

De acuerdo con la investigación, el impacto de las bases no se limita a los empleos generados dentro de sus instalaciones. La presencia de personal militar, empleados civiles, contratistas y sus familias impulsa la demanda de viviendas, escuelas, centros de salud, restaurantes, comercios y servicios en ciudades cercanas.

El relevamiento examinó la contribución económica de las personas y organizaciones vinculadas con las instalaciones militares distribuidas en Texas (AP Foto/Juan Carlos Llorca, Archivo) Juan Carlos LLorca - AP

Según el estudio, el gasto relacionado con las instalaciones puede incentivar inversiones privadas y fortalece economías regionales. También beneficia a pequeñas y medianas empresas que proveen productos y servicios a contratistas, organismos federales y personal destacado en el estado.

Qué hace la Texas Military Preparedness Commission para proteger las bases del estado

La Texas Military Preparedness Commission, organismo que funciona dentro de la Oficina del Gobernador, trabaja junto con autoridades locales y representantes militares para fortalecer la competitividad de las instalaciones ubicadas en el estado.

Según el estudio, esta actividad favorece nuevas inversiones privadas y fortalece economías regionales US Army - US Army

Entre sus tareas se encuentran apoyar proyectos de infraestructura y asesorar al gobernador y a la Legislatura en asuntos de defensa. La comisión también participa en iniciativas destinadas a reforzar la posición de las bases ante eventuales procesos federales de reorganización o cierre.