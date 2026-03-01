Alerta máxima en Texas: el operativo ordenado por Greg Abbott en medio de la tensión y los ataques en Irán

La tensión mundial por el conflicto en Medio Oriente repercutió directamente en la seguridad interna de Estados Unidos. Tras confirmarse la muerte del líder supremo iraní, Alí Khamenei, en un ataque conjunto de Israel y EE.UU., el gobernador de Texas, Greg Abbott, ordenó un despliegue inmediato de fuerzas estatales e instruyó al Departamento de Seguridad Pública y a la Guardia Nacional de Texas para que intensifiquen la vigilancia y el patrullaje en sitios estratégicos que abarcan instalaciones energéticas vitales, puertos marítimos y la frontera sur, ante el temor de posibles represalias por parte de Irán.

El operativo ordenado por Greg Abbott en Texas

Abbott justificó la movilización de tropas y el blindaje de infraestructuras mediante un comunicado oficial en el que expresó su total alineamiento con Donald Trump y la Casa Blanca.

Abbott justificó la movilización de tropas y el blindaje de infraestructuras mediante un comunicado oficial en el que expresó su total alineamiento con Donald Trump y la Casa Blanca. "Texas se une al presidente Trump al enviar un mensaje claro a Irán: su agresión hacia Estados Unidos y Occidente ya no será tolerada", declaró el gobernador.

La decisión de blindar Texas ocurre mientras el escenario internacional se deteriora rápidamente Facebook Greg Abbott - Facebook Greg Abbott

El líder republicano calificó las operaciones militares de EE.UU. en el extranjero como una demostración necesaria para “neutralizar las amenazas de regímenes rebeldes” que ponen en peligro la estabilidad global.

En su mensaje, Abbott también hizo referencia a la situación interna de la nación persa y afirmó que “el pueblo iraní merece liberarse de la dictadura radical que lo ha mantenido cautivo durante tanto tiempo”.

La decisión de blindar Texas ocurre mientras el escenario internacional se deteriora rápidamente. Teherán respondió a la ofensiva occidental lanzando misiles contra países vecinos y Tel Aviv, lo que provocó el cierre de aeropuertos y la cancelación de eventos masivos.

La reacción de Greg Abbott en medio de la tensión y los ataques de EE.UU. a Irán X @GregAbbott_TX

En suelo estadounidense, la percepción de riesgo es alta. Eric Jackson, exagente especial del FBI en Dallas, aseguró que las fuerzas del orden están analizando información de inteligencia “de cerca” para detectar amenazas.

“Este tipo de asuntos sacan lo mejor del FBI; todos están trabajando duro y enfocados en proteger la patria”, sostuvo Jackson a NBC News, mientras se reporta un aumento de patrullas en lugares de culto y sedes diplomáticas en todo el país.

Reacciones de los políticos en Texas ante el conflicto con Irán

Sin embargo, la ofensiva militar desató una fuerte controversia política en Texas. El senador republicano Ted Cruz respaldó las acciones y denunció que “el régimen iraní ha aterrorizado a los estadounidenses durante décadas”.

En la vereda opuesta, el congresista demócrata Colin Allred cuestionó la constitucionalidad del ataque y culpó a Donald Trump de romper su promesa de terminar con las guerras.

“La Constitución es clara: el poder de poner a nuestros hijos e hijas en peligro pertenece al Congreso, no a un presidente descontrolado”, sentenció Allred, exigiendo respuestas inmediatas.

El gobernador texano, el republicano Greg Abbott, ordenó el despliegue de la Guardia Nacional de Texas BBC

Por su parte, el congresista Greg Casar lamentó el inicio de lo que calificó como una “guerra sin sentido” que costará miles de millones y vidas humanas.

A pesar de las críticas opositoras, la Guardia Nacional de Texas confirmó en la red social X la activación de sus miembros.

Abbott cerró la jornada pidiendo oraciones por las tropas y por una “rápida victoria”, reafirmando que Texas utilizará todos sus recursos para mantener a Estados Unidos a salvo.

El Comando Central estadounidense compartió imágenes de los ataques a Irán

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.