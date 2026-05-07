Buenas noticias para Greg Abbott: Texas lidera como el estado que más empleo genera en EE.UU.

En base a datos oficiales, un análisis publicado recientemente destacó a Texas como el estado que mayor cantidad de empleos no agrícolas creó en marzo. El gobernador Greg Abbott celebró el logro y aseguró que la jurisdicción tiene “el mejor clima empresarial del país”.

El mensaje de Abbott sobre el logro de Texas en la creación de empleo

La oficina de Abbott informó mediante un comunicado de prensa que Texas tuvo una ganancia de 46.800 puestos de trabajo no agrícolas durante el mes de marzo, el mayor número entre todas las jurisdicciones del país.

En este período, la cantidad de empleos de este tipo aumentó en tres estados y se mantuvo prácticamente sin cambios en los otros 47, junto con el Distrito de Columbia.

El gobernador de Texas, Greg Abbott, celebró el logro y sostuvo que el estado tiene el "mejor clima empresarial del país” Instagram @governorabbott

“Texas es donde florece la libre empresa y crecen los empleos”, destacó el gobernador en primer lugar. Luego, resaltó al Estado de la Estrella Solitaria como un lugar ideal para los negocios.

Además, el gobernador destacó que en el estado está el "mejor clima empresarial del país y una fuerza laboral altamente calificada". En consecuencia, definió a Texas como el “motor económico de Estados Unidos”.

“No hay mejor lugar para construir un negocio, formar una familia y perseguir un futuro más próspero”, completó.

Las palabras de Abbott sobre la inversión y expansión empresarial en Texas

Detalles del empleo en Texas en 2026

Al margen de la estadística mencionada, los datos del mercado laboral publicados el viernes 1° de mayo por la Comisión de la Fuerza Laboral de Texas muestran las siguientes cifras:

El estado sumó 46.800 empleos no agrícolas durante marzo y alcanzó un nuevo máximo de 14.403.500 puestos de trabajo totales.

durante marzo y alcanzó un nuevo máximo de 14.403.500 puestos de trabajo totales. La jurisdicción generó 117.200 puestos de trabajo desde marzo de 2025 hasta marzo de 2026, cifra que superó la tasa nacional de crecimiento anual del empleo.

desde marzo de 2025 hasta marzo de 2026, cifra que superó la tasa nacional de crecimiento anual del empleo. Los residentes con trabajo , incluidos los texanos autónomos, totalizaron 15.236.600 .

, incluidos los texanos autónomos, totalizaron . La fuerza laboral estatal contó con 15.916.600 después de agregar 82.200 nuevos trabajadores durante el último período de 12 meses.

contó con después de agregar 82.200 nuevos trabajadores durante el último período de 12 meses. La tasa de desempleo ajustada estacionalmente se mantuvo estable, en un 4,3%.

Según el informe reciente, las personas de Texas que trabajaban, incluidos los autónomos, totalizaron 15.236.600 Freepik

Además, según la TWC, los sectores industriales con mayor crecimiento fueron:

Servicios profesionales y empresariales: lideró el crecimiento privado con la adición de 14.900 trabajos durante el mes.

lideró el crecimiento privado con la adición de durante el mes. Comercio, Transporte y Servicios Públicos: añadió 13.500 puestos, mientras que la división de Ocio y Hospitalidad sumó 6800.

añadió 13.500 puestos, mientras que la división de sumó 6800. Construcción: destacó por tener la tasa de crecimiento anual más alta (2,4%) por vigésimo mes consecutivo.

El mercado laboral de EE.UU. en 2026

El informe de la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS, por sus siglas en inglés) reflejó un buen momento para el mercado laboral a nivel nacional. Según los datos, las tasas de desempleo se mantuvieron sin cambios en marzo en los 50 estados y el Distrito de Columbia.

En ese sentido, Dakota del Sur tuvo la tasa de desempleo más baja en marzo, 2,3%, seguido de Hawái con 2,4%, y Dakota del Norte con 2,5%.

En el extremo contrario, el Distrito de Columbia tuvo la tasa más alta, con un 6,3%. La siguiente cifra más alta registrada fue en Delaware con 5,4%, seguida de California y Nevada con 5,3% cada una.

Además de Texas, el trabajo no agrícola incrementó en Florida con nuevos 28.100 puestos, número equivalente a un 0,3%.