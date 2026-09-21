Confirmado por Abbott: Texas recibirá US$7500 millones del DHS por gastos pagados con fondos de los contribuyentes

Texas recibirá 7500 millones de dólares del gobierno federal para compensar gastos destinados a la seguridad fronteriza. El gobernador Greg Abbott anunció el 18 de septiembre que el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) aprobó el reembolso.

La confirmación de Markwayne Mullin sobre los fondos federales para Texas

Abbott aseguró en un comunicado que mantuvo una conversación con el secretario de Seguridad Nacional , Markwayne Mullin , quien le comunicó la aprobación de los recursos.

, , quien le comunicó la aprobación de los recursos. El mandatario presentó la medida como una compensación por el dinero que salió de las arcas estatales para financiar las acciones en la frontera.

Operation Lone Star implicó el despliegue de miles de integrantes de la Guardia Nacional y agentes policiales para reforzar los controles en el límite con México Gobierno de Texas

“Texas mantuvo la línea cuando Washington no lo hizo”, afirmó. Luego señaló que los contribuyentes del estado destinaron miles de millones a “detener cruces ilegales, capturar criminales e incautar drogas mortales” y definió la devolución como “una victoria para esos contribuyentes”.

El gobernador también difundió la confirmación a través de sus redes sociales. Allí reiteró que el gobierno federal devolverá US$7500 millones correspondientes a costos de seguridad fronteriza y agradeció al presidente Donald Trump y a Mullin por la decisión.

Los gastos que Texas afrontó en seguridad fronteriza

Los recursos están relacionados con las medidas implementadas a través de Operation Lone Star. El operativo desplegó a miles de soldados de la Guardia Nacional de Texas y agentes del Departamento de Seguridad Pública (DPS, por sus siglas en inglés).

La iniciativa también contempló la construcción de barreras fronterizas y el uso de tecnología para impedir cruces ilegales e interceptar drogas. Según el gobierno de Texas, bajo esta operación los cruces irregulares disminuyeron más del 80%.

Abbott vinculó esos desembolsos con los fondos que ahora recibirá el estado. “Los contribuyentes de Texas gastaron miles de millones”, sostuvo al referirse al financiamiento de las acciones desarrolladas en la frontera.

El operativo también incluyó la construcción de barreras, el uso de tecnología y distintas acciones destinadas a detectar cruces irregulares e interceptar drogas Gobierno de Texas

De dónde salen los US$7500 millones que recibirá Texas

La partida fue aprobada mediante el State Border Security Reinforcement Fund, creado por la One Big Beautiful Bill.

La ley asignó 10.000 millones de dólares al fondo para subvenciones destinadas a estados y gobiernos locales por determinadas actividades vinculadas con la seguridad fronteriza. Esto permite financiar:

La construcción o instalación de muros, cercas, otras barreras y boyas en la frontera sur.

en la frontera sur. Los trabajos necesarios para preparar terrenos destinados a esas estructuras.

destinados a esas estructuras. Las acciones de detección e interdicción de sustancias ilícitas .

. Las operaciones para detectar e interceptar a personas que ingresaron ilegalmente a EE.UU. y cometieron un delito federal, estatal o local, así como su traslado o remisión al DHS.

El traslado de personas sin presencia legal desde centros de población pequeños hacia otros puntos dentro de Estados Unidos.

Los fondos pueden cubrir gastos correspondientes a actividades completadas, en curso o nuevas realizadas desde el 20 de enero de 2021. La Oficina del Gobernador de Texas presentó en junio la solicitud ante el DHS para acceder al programa.

Texas busca otro reembolso a través del Departamento de Justicia

El estado también solicitó acceder a otra partida federal. En este caso, busca obtener una porción de US$3000 millones adicionales disponibles mediante el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ, por sus siglas en inglés).

Abbott vinculó esa solicitud con los costos asumidos por Texas durante la administración del expresidente Joe Biden. El gobierno estatal atribuyó esos desembolsos a lo que describió como una negativa de aquella administración a aplicar las leyes federales de inmigración.