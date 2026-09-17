Oficial en Texas: la orden de Abbott que habilita sanciones a hospitales y médicos por “turismo de nacimiento”

El gobernador de Texas, Greg Abbott, emitió una orden ejecutiva que insta a las agencias sanitarias estatales a investigar de forma activa las denuncias sobre esquemas de “turismo de nacimiento” en la industria de la salud. La medida habilita sanciones regulatorias y administrativas contra médicos, hospitales y otros proveedores que sean hallados involucrados en estas prácticas ilegales.

Qué establece la orden GA-57 de Greg Abbott sobre el turismo de nacimiento en Texas

El 21 de julio, el gobernador republicano de Texas emitió la orden ejecutiva GA-57, que instruye a varias agencias estatales a investigar las denuncias de esquemas de turismo de maternidad dentro de la industria de la salud de Texas.

La orden del gobernador Abbott instruye a las agencias estatales a tomar medidas coercitivas contra cualquier persona o entidad con licencia que participe en un plan ilegal de turismo de maternidad Fotomontaje generado con IA

La administración estatal sostuvo que algunas personas viajan ilegalmente o mediante declaraciones falsas a Estados Unidos con el único propósito de dar a luz y obtener la ciudadanía estadounidense para sus hijos.

La medida está dirigida a los siguientes organismos estatales:

Comisión de Salud y Servicios Humanos ( HHSC , por sus siglas en inglés)

, por sus siglas en inglés) Departamento de Servicios de Salud de Texas ( DSHS , por sus siglas en inglés).

, por sus siglas en inglés). Oficina del Inspector General ( OIG , por sus siglas en inglés) de la HHSC.

, por sus siglas en inglés) de la HHSC. Junta Médica de Texas.

de Texas. Junta de Enfermería de Texas.

de Texas. Departamento de Licencias y Regulaciones de Texas (TDLR, por sus siglas en inglés).

“Texas no tolerará que personas que viajan a Estados Unidos ilegalmente o bajo falsas pretensiones abusen de nuestras leyes de inmigración para dar a luz y obtener la ciudadanía para sus hijos”, declaró el gobernador al anunciar la medida.

Luego, indicó que la orden insta a las agencias a “investigar las estafas de turismo de maternidad” y a “exigir responsabilidades a cualquier proveedor que facilite este fraude”.

Para concluir, sentenció: “La ciudadanía estadounidense no está a la venta, y Texas detendrá a quienes buscan lucrarse con el turismo de maternidad”.

Bajo la orden de Abbott, las entidades e individuos involucrados en el "turismo por maternidad" quedarán excluidos de obtener contratos con el gobierno de Texas Freepik

Turismo de nacimiento: las sanciones que contempla Texas para hospitales y médicos

La orden señala que las agencias estatales mencionadas deben tomar medidas coercitivas contra cualquier persona o entidad con licencia o regulada que se anuncie, solicite, participe, ayude, proporcione o se involucre de cualquier otra manera en planes ilegales de turismo de maternidad. Bajo la nueva directiva, las consecuencias legales y operativas son inmediatas:

Cancelación de licencias profesionales: las juntas reguladoras están obligadas a investigar denuncias y tomar acciones que pueden incluir la suspensión o revocación de licencias para médicos, enfermeros, parteras y centros de salud que promocionen, faciliten o presten servicios vinculados al turismo de nacimiento.

las juntas reguladoras están obligadas a investigar denuncias y tomar acciones que pueden incluir la para médicos, enfermeros, parteras y centros de salud que promocionen, faciliten o presten servicios vinculados al turismo de nacimiento. Inhabilitación comercial y financiera: las entidades e individuos involucrados pueden quedar excluidos de obtener contratos con el gobierno de Texas y se les puede denegar formalmente el acceso a cualquier beneficio o fondo estatal.

las entidades e individuos involucrados pueden quedar y se les puede denegar formalmente el acceso a cualquier beneficio o fondo estatal. Persecución penal en alianza federal: previa aprobación del gobernador, las agencias estatales podrán colaborar con fiscales federales, compartir información o recursos y remitir posibles violaciones de la ley federal.

Asimismo, las autoridades instaron a cualquier residente de Texas que tenga información sobre estafas de turismo de maternidad a reportarla de inmediato a la Oficina del Inspector General de la HHSC a través de la página oficial.

Los hospitales de Texas investigados por presunto turismo de nacimiento

La emisión de la norma responde a recientes investigaciones que detectaron la comercialización internacional de servicios de maternidad dentro del estado, según aseguraron las autoridades.

En un episodio reciente, la HHSC remitió a la Fiscalía General a dos hospitales del sur de Texas por colocar anuncios en el extranjero en los que presuntamente promocionaban “paquetes de parto” con precios fijos desde 3950 dólares.

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En una declaración enviada a The Hill, un representante señaló que la institución no apoya ni facilita ninguna actividad ilegal. También añadió que están comprometidos a cumplir con todas las leyes y regulaciones federales y estatales aplicables.

Según la respuesta, el portavoz aceptó que sí existieron materiales de difusión relacionados con los servicios de maternidad. Sin embargo, aseguró que el hospital dejó de utilizarlos tras un malentendido involuntario.

Asimismo, la Fiscalía estatal demandó a un centro del área de Houston que, según la presentación judicial, afirmaba haber participado en más de 1000 nacimientos y habría instruido a clientas extranjeras sobre cómo ocultar a las autoridades migratorias el propósito de sus viajes.