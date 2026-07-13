Confirmado por el Pentágono: un ovni sobrevoló una instalación de armas nucleares en Texas

El Pentágono desclasificó un archivo que detalla el avistamiento de un objeto no identificado (OVNI) que sobrevoló la planta nuclear Pantex en Amarillo, en el estado de Texas, el 1° de septiembre de 2015. El evento provocó un cierre de emergencia de las instalaciones, y varios empleados describieron al artefacto como una entidad pequeña y colorida que cambiaba de velocidad mientras era perseguida.

El ovni que sobrevoló una instalación de armas nucleares en Texas, según el Pentágono

Desde el siglo pasado, la ufología encierra mitos que se relacionan principalmente con el avistamiento de ovnis por parte de las autoridades, y la orden del presidente Donald Trump de desclasificar archivos secretos alimenta este afán por conocer información hasta el momento inédita. El 10 de julio, el Departamento de Guerra (DoW, por sus siglas en inglés) lanzó el cuarto lote de documentos (Release 04) del programa oficial Presidential Unsealing and Reporting System for UAP Encounters (Pursue).

El episodio con el ovni confirmado por el Pentágono ocurrió en las instalaciones de Pantex, en Amarillo, dentro del estado de Texas Military.com

En este conjunto de archivos figura un expediente del ovni que sobrevoló la planta nuclear Pantex en Texas en 2015. Según el relato de las autoridades y los presentes, a las 7.10 hs los trabajadores vieron un objeto que se desplazaba a una velocidad de entre 10 y 15 millas por hora (16 y 24 kilómetros por hora) al norte de la autopista 60.

El personal de seguridad detectó la nave mediante radar de vigilancia y procedió a seguirla mientras se desplazaba de forma silenciosa sin un sistema de propulsión visible. Los testigos describieron la estructura como un rombo con la parte superior redondeada, con una altura de aproximadamente cuatro pies (1,2 metros). En el estado de cierre, dos oficiales persiguieron el objeto, pero no lograron detener su vuelo.

Detalles del avistamiento del ovni en Texas

El informe de las autoridades señala que varios testigos y empleados describieron el objeto como de aproximadamente cuatro pies de alto (1,2 metros) y dos de ancho (medio metro), con una forma “más delgada en la parte superior”. Aunque algunos lo vieron de color negro, otros reportaron tonos plateados, rojos y azules.

En cuanto a su comportamiento, inicialmente se desplazaba a unas 10-15 millas por hora, pero aumentó su velocidad y cambió de dirección cuando lo siguieron. A pesar de esto, el informe aclara que el artefacto no pareció ser una amenaza ni se acercó a activos sensibles, sino que se mantuvo sobre áreas no pobladas antes de abandonar el sitio.

Durante todo su trayecto, voló a una altura estimada de entre 100 y 200 pies (30 y 60 metros) sobre el suelo. Además, una patrulla de seguridad intentó interceptar el objeto y lo siguió por varias millas al norte de la planta hasta perderlo de vista cerca de las carreteras County Road G y F.M. 1342 debido a la falta de acceso vial.

Las fotografías de vigilancia terrestre proporcionaron en principio una imagen borrosa del objeto en vuelo. Luego, fueron mejoradas por los Laboratorios Nacionales Sandia, un centro de investigación y desarrollo del Departamento de Energía de Estados Unidos.

Según el informe, todas las pruebas fueron entregadas al Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) para su posterior análisis. Las investigaciones no determinaron que se trataba de un artefacto extraterrestre o procedente del espacio exterior, aunque tampoco lograron establecer su origen.

Qué es el plan PURSUE que obliga al Pentágono a revelar archivos sobre ovnis

En febrero de 2026, Trump ordenó a las agencias federales que desempeñen un trabajo exhaustivo para desclasificar archivos de interés público relacionados con ovnis y otros objetos similares.

“Debido al enorme interés demostrado, ordenaré al Secretario de Guerra y a otros departamentos y agencias pertinentes que inicien el proceso de identificación y divulgación de archivos gubernamentales relacionados con vida alienígena y extraterrestre, fenómenos aéreos no identificados (FANI) y objetos voladores no identificados (OVNI)”, expresó entonces el mandatario.

El presidente Donald Trump ordenó al Pentágono revisar y desclasificar archivos relacionados con ovnis Emrah Gurel - AP

El DoW indica en su sitio web que, en respuesta a la directiva del presidente, trabaja junto con otras agencias para identificar, desclasificar y divulgar públicamente, con la mayor celeridad posible, los registros y documentos históricos relacionados con ovnis que se encuentran en poder del gobierno federal.

“Esta es una tarea histórica sin precedentes que requiere la coordinación entre decenas de agencias y la revisión de decenas de millones de registros, muchos de ellos solo en papel, que abarcan varias décadas. Dada la magnitud de esta tarea, el DoW publicará nuevos materiales de forma continua a medida que se descubran y desclasifiquen, con lotes publicados cada pocas semanas”, advierten en la plataforma.

Hasta el momento, ya publicaron cuatro lotes de archivos relacionados con casos sin resolver, lo que significa que el gobierno no puede determinar de forma definitiva la naturaleza de los fenómenos observados.