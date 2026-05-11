Texas en los archivos secretos de ovnis: objetos metálicos, luces inexplicables y un contacto alienígena en Dallas

El Pentágono publicó el 8 de mayo 162 archivos sobre fenómenos anómalos no identificados registrados en Estados Unidos y otros lugares del mundo, incluidos casos de ovnis vinculados a Texas. El proceso de desclasificación comenzó en cumplimiento de una instrucción del presidente Donald Trump para otorgar transparencia a estos registros.

La instrucción de Trump para publicar archivos sobre ovnis

Según CBS News, la apertura de los registros responde a una orden que busca el acceso de la población a información gubernamental sobre fenómenos anómalos no identificados, conocidos como UAP por sus siglas en inglés y popularmente como ovnis.

Pete Hegseth, secretario del Departamento de Guerra, manifestó que los documentos permanecieron bajo reserva durante años, lo que alimentó las dudas de la sociedad.

Por su parte, Donald Trump informó la decisión de liberar la información a través de su cuenta oficial de Truth Social. “El Departamento de Guerra publicó el primer lote de archivos sobre ovnis y fenómenos aéreos para que el público los revise y estudie”, afirmó.

“Tuve el honor de ordenar a mi administración que identificara y proporcionara archivos gubernamentales relacionados con vida alienígena, fenómenos aéreos y otros objetos voladores no identificados”, detalló el mandatario. “Mientras que las administraciones anteriores no fueron transparentes en este tema, con estos nuevos documentos y videos, la gente puede decidir por sí misma: ‘¿Qué demonios está pasando?’“, añadió Trump y concluyó: “Que lo disfruten”.

Dónde encontrar las imágenes compartidas por el Pentágono

Todas las fotos y la información desclasificada se encuentran disponibles a través de la web oficial del Departamento de Guerra de EE.UU. Para encontrarla, los interesados no deberán registrarse ni crear ningún usuario, solo ingresar a la sección UFO del portal war.gov.

Se dieron a conocer 162 archivos relacionados con Ovnis por orden de Donald Trump Departamento de Guerra de EE.UU.

El caso de Fort Worth en 1949

Uno de los informes de mayor interés para el público tiene a Texas como protagonista, más precisamente a Fort Worth. El documento describe un suceso que ocurrió en 1949 en las cercanías de la Carswell Air Force Base, sitio que hoy recibe el nombre de Naval Air Station Joint Reserve Base Fort Worth.

El reporte militar recoge el testimonio del primer teniente Robert A. Francis, quien observó un objeto mientras se encontraba en la base. La descripción del documento indica que este tenía forma circular y un aspecto de metal color plata.

El elemento se movía a una velocidad que superaba las 1000 millas por hora (más de 1600 km/h) antes de su desaparición en pocos segundos. Además, el texto aclara que el objeto no guardaba semejanza con un avión de tipo convencional ni con un meteoro.

El registro del FBI en Dallas

Dallas también cuenta con una mención en los archivos federales, aunque bajo un contexto de tipo administrativo. Un memorando del FBI de 1967 habla sobre una mujer que acudió a la oficina de la agencia en esa ciudad.

Texas es uno de los estados con una presencia más marcada en los archivos del Pentágono sobre ovnis Departamento de Guerra de EE.UU.

La ciudadana afirmó ante los oficiales que tuvo contacto con un ser de procedencia externa a la Tierra y que recibió mensajes con información sobre inteligencia de otros mundos.

El archivo del FBI conserva el testimonio como parte de la historia de los reportes recibidos en la delegación de Dallas. No obstante, el documento no presenta pruebas de carácter independiente que confirmen la veracidad del testimonio.

Otros avistamientos en el estado de Texas

La lista de archivos incluye referencias a otras localidades de Texas. Según reportó USA Today, el 1° de enero de 1948, un residente de Abilene informó sobre la presencia de un objeto con forma de campana y brillo de color azul en el horizonte.

Por otro lado, en la ciudad de Memphis, Texas, en 1948, un grupo de personas reportó la caída de objetos con forma de cigarro desde el cielo hacia las zonas de campo.