Inundaciones en Texas: los condados que siguen en alerta por las lluvias y crecidas en el estado

Las lluvias no dan tregua en Texas y mantienen en máxima alerta a miles de habitantes por el avance de inundaciones repentinas, crecidas de ríos y nuevos episodios de tormentas intensas. Después de varios días de precipitaciones persistentes, las autoridades meteorológicas y los equipos de emergencia monitorean una situación que aún es crítica en distintos sectores del estado, mientras se multiplican los rescates y las evacuaciones preventivas en las zonas más vulnerables.

Inundaciones en Texas: qué condados permanecen bajo alertas severas

Según FOX Weather, las inundaciones repentinas aún afectan a sectores de la región conocida como Texas Hill Country y del área de Big Bend, donde el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) emitió emergencias por anegamientos durante la madrugada del jueves debido al rápido crecimiento de ríos y arroyos.

Satélite De La NOAA Hoy

Los condados que permanecen bajo las alertas más severas son:

Kerr

Kendall

Uvalde

Medina (especialmente el área de D’Hanis)

Las autoridades advirtieron que la situación representa un riesgo directo para la vida debido a la velocidad con la que aumentó el nivel del agua tras las intensas precipitaciones registradas durante las últimas jornadas.

En el caso del río Guadalupe, el NWS alertó sobre el desplazamiento de una “gran y mortal ola de inundación” río abajo. La estación hidrométrica ubicada en Center Point registró un incremento de aproximadamente 32 pies (9,75 metros) en apenas cuatro horas, un comportamiento que, de acuerdo con el organismo, podría derivar en una crecida comparable a la registrada durante las catastróficas inundaciones del 4 de julio de 2025.

Rescates y evacuaciones por las crecidas en Kerr, Kendall y Uvalde

De acuerdo con FOX Weather, las lluvias comenzaron a intensificarse desde la noche del lunes y afectan buena parte del centro sur del estado. Más de 2,5 millones de personas permanecen dentro del área con mayor riesgo de nuevas precipitaciones torrenciales hasta el viernes.

Las autoridades meteorológicas mantienen emergencias por anegamientos en los condados de Kerr, Kendall, Uvalde y Medina NWS

En el condado de Kerr, el Departamento de Bomberos de Ingram informó el rescate de un conductor cuyo vehículo quedó inmovilizado por el agua durante la noche. Además, los equipos de emergencia recibieron múltiples reportes sobre automóviles atrapados por las crecidas.

Las autoridades locales solicitaron a quienes viven en sectores bajos que se trasladen hacia zonas elevadas antes del amanecer debido al rápido ascenso del río Guadalupe, que en la localidad de Hunt aumentó más de diez pies (tres metros) en apenas una hora.

En Boerne, dentro del condado de Kendall, continuaban realizándose rescates en sectores completamente cubiertos por el agua, mientras que en Uvalde la policía llevó adelante evacuaciones preventivas puerta por puerta ante la amenaza de nuevas inundaciones.

En esa ciudad ya se realizaron al menos 25 rescates acuáticos desde el martes. Un residente informó a FOX Weather que helicópteros debieron intervenir para rescatar personas aisladas sobre County Road 429, al norte de la localidad.

Pronóstico en Texas: cuánto lloverá y qué zonas siguen bajo riesgo

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional indica que el episodio todavía no terminó. Durante este jueves se esperan nuevos acumulados de entre seis y ocho pulgadas (15,2 y 20,3 centímetros) de lluvia en sectores de Texas Hill Country, aunque algunas áreas podrían superar las diez pulgadas (25,4 centímetros) si las tormentas vuelven a desarrollarse repetidamente sobre las mismas localidades.

El Servicio Meteorológico Nacional estima que durante este jueves se acumularán entre seis y ocho pulgadas (15,2 a 20,3 centímetros) de lluvia en Texas Hill Country SPC

El organismo explicó que el flujo continuo de humedad proveniente del Golfo de México, combinado con un sistema de baja presión en altura y un frente prácticamente estacionario, favorecerá el desarrollo de tormentas intensas capaces de agravar la situación de inundaciones repentinas.

Para el viernes, el foco de las precipitaciones más intensas comenzará a desplazarse hacia la región de Big Bend, mientras que hacia el sábado el núcleo principal del sistema podría concentrarse sobre el oeste del estado.