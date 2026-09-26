Las encuestas son claras en Texas: Talarico vs Paxton y quién gana las midterm elections 2026 en USA

En la carrera electoral para las elecciones midterm de noviembre 2026 en Estados Unidos, James Talarico compite con el fiscal general de Texas, Ken Paxton, por un escaño en el Senado federal. Las últimas encuestas muestran una ventaja del candidato demócrata frente al republicano.

Talarico vs Paxton: qué dicen las encuestas sobre las midterm 2026 en Texas

El martes 3 de noviembre se llevarán a cabo las elecciones generales en Estados Unidos. En Texas, una de las contiendas más importantes se desarolla entre Talarico y Paxton. El resultado podría ser crucial para los dos años restantes del gobierno del presidente Donald Trump debido al peso en el Senado federal del Partido Republicano.

Actualmente, el asiento lo ocupa John Cornyn, quien perdió en la segunda vuelta de las primarias republicanas frente a Paxton. La encuesta más reciente, elaborada por Marist Poll entre el 17 y el 20 de septiembre, muestra una ventaja de seis puntos porcentuales de Talarico (50%) frente a su rival (44%), con un margen de error de 4,4 puntos. Además, destaca que el demócrata recibe el apoyo mayoritario entre los independientes (55%).

La encuesta más reciente sobre la carrera por el Senado muestra una ventaja de seis puntos porcentuales de Talarico (50%) frente a Paxton (44%) @jamestalarico

Independientemente de a quién apoyen, el 52% de los votantes cree que Paxton finalmente ganará la contienda por el Senado, en uno de los estados con mayor tradición republicana de EE.UU.

La estadística cobra mayor relevancia al considerar que en octubre de 2024 los republicanos (53%) aventajaban a los demócratas (46%) por siete puntos en la papeleta electoral. Otras encuestas recientes, recopiladas por New York Times, muestran un panorama similar:

Barbara Jordan Public Policy Research and Survey Center : elaborada entre el 15 y el 19 de septiembre, ubicó a Talarico (47%) con un punto de ventaja sobre Paxton (46%).

: elaborada entre el 15 y el 19 de septiembre, ubicó a Talarico (47%) con un punto de ventaja sobre Paxton (46%). Emerson College : realizada entre el 12 y el 14 de septiembre, colocó al demócrata (47%) con un punto de ventaja sobre su rival (46%).

: realizada entre el 12 y el 14 de septiembre, colocó al demócrata (47%) con un punto de ventaja sobre su rival (46%). ReconMR/Siena Research Institute : elaborada entre el 8 y el 11 de septiembre, mostró una ventaja mayor para Talarico (49%) frente a Paxton (43%).

: elaborada entre el 8 y el 11 de septiembre, mostró una ventaja mayor para Talarico (49%) frente a Paxton (43%). Mason-Dixon Polling & Research, Inc.: entre el 8 y el 10 de septiembre, situó al demócrata con el 46% de la intención de voto frente al 43% de su rival, lo que marca una ventaja de tres puntos porcentuales.

El anuncio de Talarico contra Paxton en plena campaña electoral en Texas

La influencia de Trump en las midterm 2026 de Texas

El informe señala que la desaprobación del desempeño del presidente Trump supera su aprobación. En este contexto, la oposición al mandatario emerge como un factor determinante para el Partido Demócrata para obtener una mayoría simple en la votación para el Congreso.

Los votantes de Texas son más propensos a afirmar que su voto para el Congreso es mayoritariamente una decisión en contra del presidente Trump (39%) que a su favor (25%).

No obstante, el 34% afirma que el mandatario republicano no tiene ninguna influencia en su decisión electoral. De quienes opinan que el presidente Trump no influye, la mayoría aprueba su gestión.

A pesar de esta tendencia, el sondeo de Marist encontró que el índice de aprobación de Trump va en aumento: el 43% aprueba su gestión, mientras que el 55% la desaprueba. En este punto, los votantes tejanos más jóvenes son más propensos a desaprobar al presidente que los electores de mayor edad.

El presidente Trump respaldó públicamente al fiscal general de Texas, Ken Paxton, en su carrera para conseguir un escaño en el Senado de EE.UU. @kenpaxtontx

Midterm 2026 en USA: las encuestas sobre la gobernación de Texas

El informe de Marist Poll también abordó la carrera por la gobernación en el Estado de la Estrella Solitaria. Mientras el líder republicano Greg Abbott busca asumir un cuarto mandato consecutivo, la demócrata Gina Hinojosa emerge como una de las figuras de la oposición más fuertes de los últimos años.

En ese sentido, la encuesta indicó que Hinojosa (49%) y Abbott (46%) se encuentran a solo tres puntos porcentuales entre los votantes registrados en Texas. Si bien la demócrata cuenta con el apoyo del 52% de los independientes, el 68% de los votantes registrados en general cree que el republicano será reelegido.