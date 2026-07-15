Confirman “Riesgo Nivel 4” en Texas por avance de inundaciones potencialmente mortales al sur del estado

Este miércoles, distintas regiones de Estados Unidos enfrentarán condiciones meteorológicas contrastantes. Mientras una extensa zona continuará bajo temperaturas excepcionalmente altas, otras regiones como Texas enfrentarán lluvias intensas, tormentas eléctricas y riesgo de inundaciones repentinas. En Atlanta, Georgia, sede de la semifinal del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra, el pronóstico anticipa una jornada típicamente veraniega, con ambiente cálido.

Texas enfrenta riesgo nivel 4 por lluvias extremas e inundaciones repentinas

El panorama más preocupante continuará concentrado sobre la región de Texas Hill Country. El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) pronosticó que varios sistemas de tormentas interactuarán durante los próximos días con un frente prácticamente estacionario, lo que favorecerá sucesivas rondas de precipitaciones muy intensas.

Satélite De La NOAA Hoy

Los acumulados previstos alcanzarán entre seis y ocho pulgadas (15 y 20 centímetros), aunque algunos sectores podrían superar las diez pulgadas (25 centímetros) de lluvia antes del viernes.

El organismo advirtió que estos volúmenes de agua incrementarán significativamente el riesgo de inundaciones repentinas peligrosas, especialmente porque los suelos ya comenzarán a encontrarse saturados tras las lluvias previas. Con este panorama, el organismo lanzó una alerta de riesgo de inundaciones repentinas de nivel 4 sobre 4 para la parte sur de la región montañosa de Texas.

Pronóstico en Atlanta para Argentina vs. Inglaterra por la semifinal del Mundial 2026

Según el pronóstico del NWS Atlanta, la ciudad comenzará la jornada con posibilidad de lluvias y tormentas aisladas durante las primeras horas del día, aunque esas precipitaciones tenderán a disminuir con el amanecer.

La ciudad de Atlanta, Georgia, recibirá el encuentro entre Argentina e Inglaterra con un ambiente típico del verano boreal, caracterizado por condiciones cálidas y húmedas NWS

A medida que avance la mañana, el ambiente se volverá más estable y las condiciones responderán a un patrón más habitual para mediados del verano boreal. Sin embargo, durante la tarde volverán a desarrollarse chaparrones y tormentas dispersas impulsadas principalmente por el calentamiento diurno.

El encuentro entre Argentina e Inglaterra, programado para las 15 hs (hora local), se disputará bajo un escenario en el que aún existirán probabilidades de tormentas aisladas en la región. Las temperaturas máximas alcanzarán entre 85°F y 90°F (29°C y 32°C), con un ambiente cálido y húmedo.

El NWS de Atlanta señaló que los principales riesgos asociados a las tormentas serán:

Lluvias localmente intensas.

Rayos frecuentes.

Ráfagas de viento.

Inundaciones repentinas localizadas en los sectores donde las precipitaciones sean más persistentes.

Ola de calor en Estados Unidos afecta al norte, los Grandes Lagos y el Atlántico Medio

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, un potente sistema de alta presión permanecerá prácticamente estacionario sobre los estados del norte del país norteamericano y continuará su fortalecimiento hacia la costa este.

Gran parte de la región de los Grandes Lagos, sectores de Nueva Inglaterra y el noreste del país permanecen bajo avisos oficiales por altas temperaturas SPC

Como consecuencia, la ola de calor persistirá durante los próximos días desde las Grandes Llanuras del Norte hasta la región de los Grandes Lagos, donde las temperaturas máximas volverán a ubicarse entre los 90°F y los 100°F (32°C y 38°C), e incluso superarán esos valores en algunos sectores.

El organismo también prevé que el aire extremadamente cálido y húmedo regresará este miércoles al norte del Atlántico Medio, donde las localidades más afectadas alcanzarán máximas superiores a 100 °F (38°C).

En esa región continuarán vigentes advertencias por calor extremo, mientras que gran parte de los Grandes Lagos, sectores de Nueva Inglaterra y otras zonas del noreste permanecerán bajo avisos por altas temperaturas.

El NWS indicó que las personas que permanezcan en las áreas afectadas deberán mantenerse hidratadas, reducir las actividades al aire libre y realizar pausas frecuentes para minimizar los riesgos asociados al calor intenso.