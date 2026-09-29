Culpable de fraude en Texas: consiguió US$26 millones por un fondo militar y se compró un Cybertruck dorado

Un jurado federal de Fort Worth, Texas, declaró culpable a Kevin D. Curry, un consejero profesional habilitado de 64 años, por su participación en un esquema de fraude contra un programa de beneficios médicos para militares. Según las pruebas presentadas durante el juicio, las clínicas que operaba facturaron millones de dólares por tratamientos innecesarios y, con el dinero, entre otras cosas, compró un Cybertruck dorado.

Fraude de US$26 millones: empresario de salud fue declarado culpable en Texas

El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ, por sus siglas en inglés) informó el viernes 25 de septiembre que Curry, residente de Frisco, Texas, fue declarado culpable de nueve cargos relacionados con fraude de atención médica, ofrecimiento y pago de sobornos ilegales y transacciones monetarias con bienes derivados de actividades delictivas.

Curry todavía debe ser sentenciado y enfrenta una pena máxima de 10 años de prisión por cada cargo. Los puntos principales del caso son:

El residente de Texas fue declarado culpable por su participación en un esquema que afectó al programa de salud militar TRICARE. Las clínicas vinculadas al acusado facturaron más de US$26 millones en reclamaciones falsas y relacionadas con sobornos.

TRICARE pagó aproximadamente US$17 millones de esas reclamaciones y, según las pruebas del juicio, algunos de esos tratamientos no eran médicamente necesarios y en muchos casos ni siquiera fueron proporcionados.

De acuerdo con la investigación informada por el DOJ, empleados de sus clínicas fueron dirigidos a fabricar registros médicos destinados a respaldar las reclamaciones fraudulentas.

Curry fue condenado por tres cargos de fraude de atención médica, tres cargos relacionados con la oferta y el pago de sobornos ilegales y tres cargos por transacciones monetarias con bienes derivados de actividades delictivas.

Fraude en Texas: el Cybertruck dorado y el destino del dinero

De acuerdo con el comunicado del DOJ, Curry utilizó dinero procedente de sus actividades fraudulentas para gastos personales como pagar hoteles, organizar una fiesta lujosa con temática de casino y adquirir un Tesla Cybertruck recubierto de oro.

El vehículo tenía un valor superior a US$100.000 y fue identificado por las autoridades como uno de los bienes adquiridos con las ganancias obtenidas de manera ilícita. La utilización del vehículo aparece en el caso como parte de las acusaciones de lavado de dinero y transacciones con bienes derivados de actividades delictivas.

El esquema de fraude consistía en la facturación por tratamientos no necesarios a TRICARE Pexels

Cómo funcionaba el esquema de fraude a TRICARE en Texas

Según los documentos judiciales y las pruebas presentadas durante el juicio, Curry era propietario y operador de dos clínicas que se presentaban como centros de salud mental en Texas: Acuity TMS of Plano LLC y Acuity TMS of Fort Worth LLC.

Kevin D. Curry lideró un esquema ilícito contra el programa de beneficios médicos militares TRICARE mediante clínicas de salud mental bajo el nombre de Acuity Stock en Canva

También controlaba Emerald Coast TMS of Fort Walton Beach LLC, una clínica ubicada en Florida. Las tres entidades eran agrupadas bajo el nombre de Acuity. El mecanismo estaba relacionado con la estimulación magnética transcraneal (TMS, en inglés).

Para conseguir que los pacientes aceptaran someterse a esos procedimientos, Curry ofreció y pagó más de US$5,5 millones en sobornos. Los destinatarios de esas prácticas incluían miembros de las Fuerzas Armadas en servicio activo, veteranos y familiares.

El esquema tenía además otro componente. Curry se presentó falsamente como médico y utilizó las credenciales de profesionales reales sin su conocimiento ni autorización para respaldar las facturaciones enviadas a TRICARE.