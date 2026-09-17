Tiene un laboratorio en Texas y el FBI la capturó en Vietnam por un fraude millonario de Medicare

Una mujer vinculada a un laboratorio del área de Houston, Texas, buscada durante años por las autoridades federales de Estados Unidos, fue capturada en Vietnam tras permanecer prófuga desde 2022. Emylee Thai figuraba en la lista de fugitivos del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), que la acusaba de participar en un esquema relacionado con pruebas genéticas facturadas a Medicare por decenas de millones de dólares.

Emylee Thai, la fugitiva de la lista de los más buscados del FBI que fue capturada

El director del FBI, Kash Patel, anunció la captura de Thai y destacó que se trataba de la sexta persona incluida en la lista de los “Most Wanted Fraudsters” que fue detenida en los últimos tres meses.

Kash Patel Anunció La Detención

Según explicó, las investigaciones y operativos realizados durante ese período abarcaron distintos continentes y estuvieron relacionados con fraudes cuyo valor acumulado superaba los 2000 millones de dólares.

En la información difundida por el FBI, Patel señaló que Thai permaneció escondida en Vietnam. El funcionario presentó su captura como parte de una estrategia destinada a perseguir a personas acusadas de grandes fraudes, incluso cuando abandonan Estados Unidos.

“Justo este último fin de semana, el Buró Federal de Investigaciones, junto con nuestros socios internacionales encargados de hacer cumplir la ley, capturó a Emylee Thai, una de las estafadoras más buscadas de nuestra lista, en Vietnam, donde había estado escondiéndose desde al menos 2023”, afirmó Patel.

De acuerdo con el FBI, Thai también utilizaba los alias Kelsey Tan, Thu Anh Thai y Kimberly Le-Thai. La ficha oficial señala que nació el 27 de agosto de 1984 en Vietnam.

La recompensa que ofreció el FBI llegaba hasta US$150.000 por información que condujera a su arresto y condena.

El laboratorio de Texas que facturó US$142 millones a Medicare

La investigación federal está vinculada a la actividad de Thai como propietaria de un laboratorio. Según la ficha del FBI, la acusación sostiene que, desde aproximadamente 2019, la mujer trabajó con intermediarios que derivaban al establecimiento órdenes médicas y muestras de ADN de beneficiarios.

El mecanismo investigado incluía el pago de un porcentaje de los reembolsos obtenidos por las pruebas. El FBI sostiene que los análisis genéticos facturados a Medicare podían costar varios miles de dólares por beneficiario y que, en los casos incluidos en la acusación, no eran necesarios.

Nacida el 27 de agosto de 1984 en Vietnam, utilizaba los alias Kelsey Tan, Thu Anh Thai y Kimberly Le-Thai; por su captura se ofrecía una recompensa de hasta US$150.000 FBI

Además, las autoridades señalaron que con frecuencia esos estudios no eran utilizados en el tratamiento de los beneficiarios.

De acuerdo con la ficha del FBI, el laboratorio de Thai facturó aproximadamente US$142 millones a Medicare por pruebas genéticas y recibió alrededor de US$95 millones en pagos correspondientes a esas reclamaciones.

La acusación presentada contra Thai contempla varios delitos federales relacionados con el presunto esquema. Entre ellos figuran:

Conspiración para cometer fraude contra el sistema de atención médica .

. Conspiración para defraudar a EE.UU. y pagar y recibir sobornos vinculados con la atención sanitaria.

vinculados con la atención sanitaria. Pago de sobornos relacionados con un programa federal de salud.

Emylee Thai, prófuga desde 2022 y incluida en la lista de los más buscados por fraude del FBI, fue detenida en Vietnam tras ocultarse allí desde al menos 2023 FBI y Stock en Canva

El FBI también señaló que Thai fue acusada posteriormente de manipular el dispositivo de monitoreo GPS que debía utilizar como condición de su libertad previa al juicio y de destruir o alterar registros durante una investigación federal.

Capturada por el FBI: tras ser acusada de fraude, la mujer escapó a Vietnam

Según la ficha oficial del FBI, Thai recibió una acusación formal el 11 de julio de 2022. Después de su arresto, obtuvo libertad bajo fianza, aunque quedó sometida a varias condiciones previas al juicio.

Una de esas condiciones consistía en llevar un dispositivo de monitoreo de ubicación. El sistema tenía como finalidad permitir a las autoridades conocer dónde se encontraba mientras avanzaba el proceso judicial.

El 8 de diciembre de 2022, el dispositivo de monitoreo de Thai fue retirado y las autoridades dejaron de poder contactarla y localizarla. Al día siguiente se emitió una orden federal de arresto en el Tribunal de Distrito de EE.UU. para el Distrito Sur de Texas, en Houston, después de que fuera acusada de manipular el GPS.

La investigación posterior determinó, según el FBI, que Thai logró abandonar el país norteamericano. Las autoridades sostienen que utilizó un avión privado para viajar a Vietnam y que lo hizo con una identidad falsa.

Ese episodio transformó el caso de fraude sanitario en una búsqueda internacional. La mujer que fue detenida y liberada bajo condiciones de supervisión pasó a ser una fugitiva buscada por las autoridades federales.