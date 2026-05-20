Fraude del bótox en California: médica estafó a Medicare y usó el dinero para vacaciones de lujo y una ballesta antigua

Una médica de Glendale, California, fue declarada culpable por un jurado federal de presentar más de 45 millones de dólares en reclamaciones falsas y fraudulentas a Medicare por inyecciones de bótox médicamente innecesarias o nunca realizadas. Violetta Mailyan, de 45 años, también fue condenada por obstruir una investigación criminal mediante historiales médicos falsificados.

Cómo operaba el fraude con bótox a Medicare en California

A través de un comunicado, el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ, por sus siglas en inglés) dio a conocer la acusación en contra de Violetta Mailyan por un fraude con bótox.

La mujer de 45 años emitió reclamaciones falsas a Medicare y obstruyó una investigación criminal al presentar historiales médicos falsificados en respuesta a una citación por parte de un jurado.

De acuerdo con Fox, Mailyan era propietaria y operadora de Healthy Way Medical Center, desde donde facturó a Medicare inyecciones de bótox que, según la acusación, eran médicamente innecesarias o no se habían realizado. El medio señaló que algunos de esos procedimientos eran presentados como tratamientos contra la migraña crónica, aunque tuvieron fines cosméticos.

Según la acusación, las autoridades descubrieron el engaño al comprobar que se habían facturado inyecciones en fechas que no podían corresponder con la realidad, por ejemplo:

Días en que Mailyan se encontraba fuera de Estados Unidos.

Fechas en que uno de los beneficiarios de Medicare que supuestamente había recibido los servicios estaba de viaje internacional

que supuestamente había recibido los servicios estaba de viaje internacional Momentos en que otro beneficiario de Medicare que afirmaba haber recibido el tratamiento estaba en prisión federal.

que afirmaba haber recibido el tratamiento estaba en prisión federal. Días en que el centro de salud Healthy Way estaba cerrado.

Con el fraude a Medicare financió una vida de lujos

Mediante las reclamaciones fraudulentas a Medicare, Mailyan financió un exclusivo estilo de vida que, publicó Fox, incluyó vacaciones de lujo, la compra de una ballesta del siglo XVII por US$12.000 y un cuadro de Luis I, príncipe heredero de Baviera, valorado en US$3000.

Violetta Mailyan financió una vida de lujos a través del fraude a Medicare Instagram @dr_violetta_mailyan

El Equipo de Análisis de Datos de la Sección de Fraude en la Atención Médica del DOJ descubrió que Medicare pagó a Mailyan más dinero por bótox que a cualquier otro profesional en Estados Unidos.

La médica de California cobró más de US$24 millones en los últimos cuatro años, lo que representaba seis veces la cantidad recibida por el siguiente grupo de proveedores mejor pagados, todos ellos neurólogos.

Médica de Glendale, condenada por fraude electrónico y obstrucción de la justicia

Tanto el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) como la Oficina del Inspector General del Departamento de Salud y Servicios Humanos continúan la investigación en contra de Mailyan.

Mailyan fue condenada y enfrenta una pena máxima de 20 años por cada cargo de fraude electrónico y cinco años por cada cargo de obstrucción; la sentencia está fijada para el 10 de septiembre de 2026.

Un juez decidirá cuántos años pasará en prisión la médica Violetta Mailyan Unsplash

La división del DOJ que combate el fraude en la atención médica

El DOJ compartió que el Programa de Grupos de Trabajo Contra el Fraude en la Atención Médica cuenta con nueve grupos que operan en 27 distritos federales.

Sus investigaciones han permitido imputar a más de 6200 acusados que, en conjunto, facturaron a programas federales de atención médica y aseguradoras privadas más de US$45.000 millones.