El tribunal de inmigración de Dallas comenzó el 20 de noviembre a celebrar audiencias migratorias adelantadas desde 2028 y 2029, con jueces por video e inmigrantes presentes en persona. Estaban citadas 55 personas en el edificio federal Earle Cabell, en medio de la aceleración de los casos en las cortes migratorias. Medios locales informaron que las audiencias se realizarían en instalaciones del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) bajo supervisión de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

Cómo funcionan las audiencias migratorias adelantadas en el tribunal de Dallas

El tribunal depende de la agencia del Departamento de Justicia que administra las cortes de inmigración y no del estado de Texas; el ICE pertenece al DHS y es independiente de ella, según la página oficial del tribunal.

Los migrantes pueden solicitar el cambio de formato de la audiencia para evitar acudir a las cortes de EE.UU. Freepik - Freepik

Jueces, abogados del Gobierno e intérpretes actuaron de forma remota, y las audiencias fueron preliminares: no definen si los inmigrantes pueden quedarse en el país.

Un portavoz de la agencia respondió que buscar más espacio en las cortes no es novedoso y que el objetivo es evitar demoras.

Qué papel tiene el ICE en las audiencias migratorias de Dallas

Una inmigrante venezolana relató que, junto a una jueza en pantalla, apareció un funcionario de control migratorio.

La American Immigration Lawyers Association documentó en septiembre audiencias en sitios operados por agentes del ICE en Washington D.C., Nueva York y Los Angeles, y otros en evaluación, como San Antonio; Dallas no figuraba en esa lista.

En Dallas, las órdenes de deportación dictadas en ausencia pasaron del 53% al 79% de los casos concluidos entre enero y noviembre de 2025, según datos de la corte citados por Dallas Observer.

Qué dicen los abogados y qué pueden esperar los inmigrantes citados

El manual de la agencia indica que, en una audiencia preliminar, el juez debe informar a quien no tiene abogado sobre sus derechos y asegurarse de que cuente con una lista de proveedores legales gratuitos, aunque la persona puede decidir seguir sola.

Texas empieza a adelantar audiencias migratorias bajo supervisión del ICE Imagen ilustrativa generada con IA

La abogada Isadora Velázquez dijo a Univision que quienes se presentan sin representación podrían verse obligados a exponer su caso completo y que las mociones para desestimarlo se resuelven en el momento, con riesgo de detención.

Paul Hunker, exasesor legal principal del ICE en Dallas, afirmó que un aviso de siete días podría plantear un problema de debido proceso.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.